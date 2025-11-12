「鹿港女兒」趙韻嵐奪世界冰淇淋冠軍！ 嗨喊：台灣國旗在冰淇淋發源地飛起來了

台北市 / 武廷融 綜合報導

義大利西西里島近日舉辦冰淇淋世界大賽，而奪下冠軍的是來自台灣彰化縣鹿港鎮的趙韻嵐，她以創新口味「烏龍之光」在50支各國隊伍中脫穎而出。而趙韻嵐與丈夫在頒獎台上也拿出準備好的國旗，嗨喊「台灣國旗在冰淇淋發源地飛起來了！」

義大利西西里島舉辦冰淇淋世界大賽，聚集來自全世界50位手工冰淇淋大師，而來自台灣彰化縣鹿港鎮的趙韻嵐，在義式冰淇淋中融入來自台東的紅烏龍茶，並取名為「烏龍之光」（Luce d’Oolong），獲評審的肯定並奪下冠軍。

廣告 廣告

趙韻嵐曾榮獲多項國際冰淇淋製作大獎，在家鄉鹿港老街創辦「山風藍義式冰淇淋」，2019年拿到上海國際手工冰淇淋大師賽華南區冠軍，更在2023年被選為國宴指定冰淇淋。而這次奪下義式冰淇淋世界大賽，趙韻嵐和她的丈夫在頒獎台上拿出國旗揮舞，也在社群媒體上高興發文「終於！台灣國旗在冰淇淋發源地飛起來了！台灣第一個義式冰淇淋世界冠軍」。

另外，根據《自由時報》報導，趙韻嵐透露這款冠軍口味「烏龍之光」，預計在下星期會在台灣推出。

原始連結







更多華視新聞報導

台灣烘焙好手揚名國際！ 奪耶誕麵包世界冠軍

冰淇淋賣75萬！咖啡店誤開天價發票 財政部授補救方法

75萬的冰淇淋！ 咖啡店開天價發票 急po文尋人

