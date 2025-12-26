鹿港家暴里長重拳殺妻！關10月仍否認犯行遭三度延押…確定看守所內過年

記者吳泊萱／台中報導

彰化鹿港吳姓里長家暴殺妻，被依家暴殺人罪起訴，落網至今仍否認犯行，3度遭法院裁定延押。（圖／翻攝自臉書）

彰化縣鹿港鎮一名52歲吳姓里長，去年冬至前為了煮湯圓分送里民的備餐分工問題，與妻子起口角後痛毆對方頭部，導致妻子摔倒撞到頭昏迷，經送醫搶救42天後不治。案發後吳男隱匿監視器，並威脅目擊志工封口，還欺瞞家屬稱妻子是腦部舊疾復發不治，最終被檢方依家暴殺人罪起訴，自落網後羈押至今。近日羈押期即將屆滿，法院認定吳男仍有勾串、逃亡之虞，裁定自明年1月4日起延押2月，確定無法回家過農曆新年。

吳姓里長毆打妻子頭部害命，卻謊稱妻子腦部舊疾復發，意圖隱匿罪刑。（圖／翻攝自臉書）

回顧案件發生經過，2024年12月20日，吳姓里長與妻子在社區的廚房與志工準備煮冬至湯圓，分送給社區的老人家，期間夫妻二人疑因工作分配發生爭執，里長憤而朝妻子的頭部重重揮拳後離去。妻子被打後出現頭昏、嘔吐及癱軟等腦震盪症狀，經送醫急救開刀，昏迷指數一度只有3，歷經42天搶救，仍於今年農曆大年初二宣告不治。

吳姓里長在妻子過世後，為了掩蓋真相，先是向妻子家屬謊稱妻子是因「腦瘤舊疾」復發喪命，接著隱匿現場監視器畫面，並威脅目擊志工不得透露實情，期間還不忘在臉書上發文營造愛妻良夫形象。但知情親友透露，吳男營造的全是假象，吳妻生前長期遭受吳男的言語羞辱及肢體暴力，因一昧隱忍，最終釀成憾事。

案件曝光引發地方關注，檢警也介入調查，今年2月20日，吳男遭檢警逮捕收押，6月被依家暴殺人等罪嫌起訴。法院認為吳男有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，自6月4日起，二度裁定延押至今。

由於此次羈押期即將屆滿，法院於12月22日訊問吳男，考量吳男仍否認部分客觀事實，且爭執主觀犯意，加上之前吳男意圖推責，又有隱匿監視器、謊報案情，並恐嚇目擊證人等行為，認為吳男仍有滅證、勾串及逃亡可能，裁定自明年1月4日起，延押2月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

