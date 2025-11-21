鹿港小吃店遇「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐

小吃店曾遇過7個人只點一個蚵仔煎，造成店家營運壓力。（圖／翻攝臉書／鹿港阿南師民俗小吃）

繼台灣遊客在義大利共食披薩引發熱議後，彰化鹿港一間民俗小吃店也遭遇類似困擾。近日該店在臉書公告，由於店內經常出現多位顧客共食一份餐點「久坐吹冷氣」的情況，造成營運壓力，因此宣布新規定，未來內用須每人至少點一份餐點，盼能維持小店生存並獲得顧客理解。

這家「阿南師民俗小吃店」於15日在臉書粉絲專頁發文指出，店內位置有限，僅有24個座位，過去經常遇到多人共食同一道餐點的情況，導致翻桌率降低、營運空間受限。公告中還附上一張照片，顯示一盤蚵仔煎搭配三雙筷子，顯見實際共食情況。

廣告 廣告

店家透露，最誇張的一次是7位顧客共點一份售價70元的蚵仔煎分食，等於每人平均消費僅10元，卻占用店內空間將近半小時。另也曾有4人僅點2份蚵嗲就久坐，導致店內難以翻桌，對營收造成影響。考量租金、人力等成本壓力，店家無奈下決定設立內用新規，希望以此保障基本營運空間。

不過，店家也強調，此舉並非設立低消金額，而是呼籲顧客在使用有限資源時互相尊重。他表示，小吃店經營本就不易，尤其在座位有限的情況下，過度共食不僅影響翻桌率，也影響其他顧客用餐權益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今氣溫回升至週末 下週一東北季風南下再轉涼有雨

11月還有颱風是正常？氣象專家曝3大原因：颱風季逐漸延長

言情小說龍頭「萬達盛出版社」熄燈 專家曝原因：讀者口味轉變