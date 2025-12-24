鹿港崙尾外海浮屍身分確定 檢警今相驗

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱產業園區鹿港區崙尾外海昨天(24日)發現1名浮屍，被太陽能業者發現卡在太陽能光電板上，經打撈上案後，今天(25日)已確認身分為50歲男子，遺體身上沒有外傷，家屬也沒有意見，檢警預計今天進行相驗，以釐清死因。

鹿港警分局表示，這起浮屍發現時間為昨天上午8點，當時男子身上沒有證件，採集死者指紋，並請警局鑑識科協助比對身分，通知家屬到場後確認為設籍彰化縣的50歲男子。

警方指出，家屬對於男子死因沒有意見，但仍有待今天下午檢警相驗以釐清，員警也在現場找到男子所騎的機車，經調閱路口監視器確認，該名男子在本月12日曾出現在附近路段，由於男子身上沒有外傷，有待檢警相驗來了解死因。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

兒子犯下滔天大錯 張文父母哽咽下跪道歉

隨機攻擊現場》誠品南西店1婦人突倒地尖叫 友索蠟燭「淨化」

藍委鄭天財涉收業者供養逾7百萬被起訴 具體求刑10年以上

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

