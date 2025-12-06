鹿港掃街大啖美食湧人氣 陳秀寳合體助攻黃秀芳 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

爭取民進黨內彰化縣長提名的立委黃秀芳今（6）日由立委陳秀寳、縣議員楊妙月、福興鄉長蔣煙燈、鹿港鎮代張雅晴等人陪同，在鹿港第一市場掃街也大啖美食，受鄉親熱烈歡迎，展現高人氣。黃秀芳表示，鹿港的觀光發展是彰化的寶庫，但交通問題也是長期的困擾，她會提出更完善的大眾系統與停車規畫。

陳秀寳表示，上午掃街過程，民眾反應非常熱情，有民眾送上肉粽，也有民眾特地過來找黃秀芳握手，可以深刻感受黃秀芳的好感度與知名度。她認為，黃秀芳是有藍圖的角逐者，可以推動縣政聚焦發展，「秀芳有藍圖、秀寳挺秀芳」，呼籲支持者相挺。

廣告 廣告

「黃秀芳有豐富的地方服務經驗。」楊妙月呼籲，12月15至18日晚上是民進黨縣長電話民調，希望鄉親幫忙顧電話。蔣煙燈則說，黃秀芳很認真打拼，若能代表民進黨參選縣長，這是彰化未來的希望，期盼鄉親全力支持，電話民調唯一支持黃秀芳。

黃秀芳強調，黨內初選競爭雖激烈，但這就是民進黨的風格，各自努力爭取選民支持，最後也會團結一致向外。她也呼籲，政治需要更多人關心，因此也會透過生活化的美食、美景分享，吸引更多人關心彰化的未來，一起推動更好的縣政發展。

照片來源：黃秀芳辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

蕭美琴宜蘭行程員警遭撞意外 宜縣黨部期盼：勿藉機消費傷者

民進黨高雄市長初選走鐘 簡煥宗：公審8歲孩變政治事件

【文章轉載請註明出處】