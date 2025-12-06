鹿港掃街高人氣 陳秀保合體助攻黃秀芳

立委黃秀芳由立委陳秀寶等人陪同，在鹿港市場掃街也大啖美食，受鄉親熱烈歡迎，展現高人氣。（記者方一成攝）

爭取民進黨內縣長提名的立委黃秀芳，今（六）日上午由立委陳秀寶、縣議員楊妙月、福興鄉長蔣煙燈、鹿港鎮代張雅晴等人陪同，在鹿港第一市場掃街也大啖美食，受鄉親熱烈歡迎，展現高人氣，黃秀芳說，鹿港的觀光發展是彰化的寶庫，但交通問題也是長期的困擾，她會提出更完善的大眾系統與停車規畫！

陳秀寶表示，上午掃街過程，民眾反應非常熱情，有民眾送上肉粽，也有民眾特地過來找黃秀芳握手，可以深刻感受黃秀芳的好感度與知名度，她認為黃秀芳是有藍圖的角逐者，可以推動縣政聚焦發展，「秀芳有藍圖、秀寶挺秀芳」，呼籲支持者相挺。

縣議員楊妙月表示，黃秀芳有豐富的服務經驗，呼籲本月十五至十八日晚上是民進黨縣長電話民調，希望鄉親幫忙顧電話。福興鄉長蔣煙燈說，因嗓子有點啞，但還是拿麥克風為黃秀芳宣傳，因為黃秀芳很認真打拼，若能代表民進黨參選縣長，這是彰化未來的希望，呼籲鄉親全力支持，電話民調唯一支持黃秀芳。

立委黃秀芳表示，黨內初選競爭雖激烈，但這就是民進黨的風格，各自努力爭取選民支持，最後也會團結一致向外，她也呼籲，政治需要更多人關心，因此也會透過生活化的美食、美景分享，吸引更多人關心彰化的未來，一起推動更好的縣政發展。