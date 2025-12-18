▲10位駐村藝術家來自不同背景與領域，創作媒材橫跨書畫、彩繪、捏麵、刺繡、花藝、編織、紙藝、再生服飾等多元形式。

【記者 廖美雅／彰化 報導】鹿港鎮公所即日起至115年1月11日在鹿港公會堂舉辦「鹿港桂花巷藝術村第20屆駐村藝術家成果聯展」。展覽集結10位駐村藝術家的心血結晶，多元創作精采紛陳，展現桂花巷藝術村兼容並蓄的人文藝術。共有10位駐村藝術家來自不同背景與領域，創作媒材橫跨書畫、彩繪、捏麵、刺繡、花藝、編織、紙藝、再生服飾等多元形式，展現傳統與現代藝術融合的創作視野。

▲展覽作品。

鎮公所表示此次作品無論是細膩筆觸抑或工藝巧思，皆體現藝術家對鹿港的深刻感受與創意詮釋。例如，以壓克力描繪鹿港街巷印象的畫作，記錄了老街的光影與人情；藺草工藝作品則以傳統編織技法結合當代造型語彙，呈現地方手作文化的延續；紙藝與纖維創作則以細膩層疊的材質語言，詮釋鹿港生活的柔韌與溫度；再生布料藝術則回應環保與永續議題，賦予舊物新生命。

廣告 廣告

▲展覽作品。

鹿港鎮長許志宏表示，桂花巷藝術村歷年來透過駐村計畫，邀請來自各地的藝術家進駐，以創作與地方互動，形塑屬於古鎮的藝術樣貌。每位藝術家都以自身的專業視角與創作語言，讓鹿港的文化在作品中被重新詮釋與延伸。成果聯展於鹿港公會堂舉辦，典雅古樸的建築氛圍與藝術作品相互映襯，讓觀眾得以沉浸其中，體驗歷史與當代交織的藝術氛圍。（照片／記者廖美雅翻攝）

▲展覽作品。