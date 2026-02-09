鹿港清潔隊堆置場惡火 燒毀挖土機、山貓幸無傷亡

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】驚險火警！彰化鹿港鎮清潔隊堆置場9日晚間突發猛烈火警，大量廢棄家具全面燃燒並波及重機具，烈焰直竄夜空，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

鹿港清潔隊堆置場9日晚間突發大火，廢棄家具全面燃燒並波及重機具，所幸無人受傷，起火原因仍待調查。（民眾提供）

鹿港鎮清潔隊旁的堆置場今（9）日晚間接近8時突然起火，堆置的廢棄彈簧床、木櫃與大型家具先冒出濃煙，隨後火勢迅速延燒。由於當時風勢強勁，火舌沿著可燃物一路竄燒，短時間內形成大面積火海，遠處民眾即可看見橘紅火光與大量黑煙，場面相當駭人。

廣告 廣告

附近居民表示，先聞到燒焦味，隨後看到火焰越燒越高，「幾分鐘就整片亮起來，好像工廠大火」，不少人紛紛跑出屋外查看並報案。

鹿港清潔隊堆置場9日晚間突發大火，廢棄家具全面燃燒並波及重機具，所幸無人受傷，起火原因仍待調查。（民眾提供）

消防局獲報火勢猛烈後，立即派遣21名消防人員與12輛消防車趕往現場。消防人員抵達時發現為大量廢棄物燃燒，火勢不斷擴散，甚至延燒至現場電線與機具設備。

現場立即佈署多條水線全面灌救，同時通報台灣電力公司派員處理電力安全問題，避免觸電及二次災害。台電人員於晚間9時20分完成斷電後，消防人員持續壓制火勢，至9點多終於將火勢控制，防止再擴大延燒。

猛烈火勢也波及作業機具，包括1輛堆高機及1輛俗稱「山貓」的小型挖土機全面燃燒，高溫下外殼、輪胎與管線全被燒毀，僅剩金屬骨架，損失不小。

鹿港清潔隊堆置場9日晚間突發大火，廢棄家具全面燃燒並波及重機具，所幸無人受傷，起火原因仍待調查。（民眾提供）

初步了解，清潔隊近日進行年終大型家具清運作業，暫時將大量廢棄彈簧床與家具集中堆放，不料卻突然起火燃燒。現場一度傳出疑似有廢棄電池燃燒的情況，但是否為起火主因仍待火調人員進一步鑑識釐清。

消防人員表示，幸好當時現場無人作業，未造成人員受困或傷亡，否則後果不堪設想。相關單位後續將清查損失並加強堆置場防火管理，避免類似火警再度發生。