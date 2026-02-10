鹿港清潔隊廢棄物堆置區火警 挖土機、山貓遭燒毀
烈焰沖天，火勢還波及場區上方的電線，消防隊到場緊急布設水線壓制，彰化縣鹿港鎮清潔隊9日晚間8時左右驚傳大火，起火點是清潔隊場區內堆置彈簧床與家具的暫置區，火勢還波及一旁的挖土機與山貓，燒到只剩骨架，消防隊花了4小時撲滅，起火還有待調查。
彰化縣鹿港消防分隊分隊長楊勝明說明，「消防隊立即採取水線壓制，以控制延燒為戰術，順利在半小時後控制火勢，並於4小時撲滅火勢接續後續殘火處理，直到10日早上8時。」
消防車趕赴火場，從遠處就能看到黑煙直衝天際，南投縣草屯鎮垃圾掩埋場9日傍晚5時許也發生火警，資源回收區堆積的彈簧床火勢竄出、一發不可收拾，緊急請清潔隊調派挖土機到場，才能撲滅深埋在底部的火點。
南投消防局第一大隊分隊長謝秉勳指出，「一開始我們人員沒有辦法深入到床墊底層去做滅火，後面是搭配草屯掩埋場調派的挖土機，然後我們才去做深部火警的處理，目前火勢已經完全的控制。」
南投縣草屯鎮清潔隊長游進鴻回應，「因為床墊旁邊是我們資源回收暫存區，資源回收車收進來一些東西，可能有夾雜一些跟火苗有關係的東西。」
大火在9日晚間7時許撲滅，草屯鎮清潔隊表示，調閱監視器並沒有可疑人士，初判是彈簧床堆置區旁的一般回收區冒出火苗，加上氣候乾燥與床墊易燃物助長，後續將加強堆置區防火區隔，避免類似事件再發生。
