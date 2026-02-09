鹿港清潔隊陷火海！家具堆如山全燒毀、挖土機「山貓」剩骨架畫面曝

記者林盈君／彰化報導

9日晚間，彰化縣鹿港鎮清潔隊（資源回收場）驚傳火警，由於年關將近，正是大型家具等清運作業的時候，堆放在回收場的床墊、家具等，多數為易燃物，火警發生後，通通被烈焰吞噬，且火勢延燒猛烈，甚至波及旁邊的重型機具，堆高機、挖土機「山貓」也被燒得剩下骨架，現場濃煙及火光沖天。

彰化鹿港鎮清潔隊驚傳火警，挖土機「山貓」也被燒得剩下骨架。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天晚間8時許，鹿港鎮清潔隊發生大火，堆積如山的廢棄家具全面燃燒，連一旁的挖土機也被燒得剩骨架。消防隊獲報後，出動12輛消防車及21名人員趕往灌救，所幸火勢獲得控制，災情並未擴大，現場無人受困傷亡，燃燒面積約達100平方公尺，財務損失待釐清，火災原因還要進一步調查。

