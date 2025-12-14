鹿港溪變成垃圾天堂？ 垃圾到處丟 還當成公廁隨意尿

〔記者劉曉欣／彰化報導〕花了35億元才華麗變身的鹿港溪，繼上個月傳出12天被丟8包垃圾，今天狀況更慘，鹿港溪巡守隊表示，鹿港每到假日的宗教活動很多，但今天一早就發現不只溪裡、綠廊到處都是瓶瓶罐罐的垃圾，人行步道也都是瓶罐與餐盒，還把鹿港溪當成公廁隨意尿尿，令人難以理解。

鹿秀社區大學鹿港溪巡守隊長黃幸梓表示，宮廟遶境都會有許多友廟來相挺贊香，本來是宗教界的盛事，但今天一早就被通報鹿港溪又是垃圾滿地，有的人是把喝完的飲料直接往鹿港溪丟，飄浮在溪水上；有的直接就是把吃完的餐盒連同塑膠袋打包，就直接放在人行步道或是馬路旁。

廣告 廣告

黃幸梓強調，整條鹿港溪都可以看到手搖杯或是飲料空瓶，以前還曾經看過煙火燃放後的垃圾，也照丟不誤，讓美麗的鹿港溪變得到處都是垃圾，明明鹿港溪就有公廁，也有民眾看到有人就直接當場尿尿，讓人嘆息民眾的公德心何在。

【看原文連結】

更多自由時報報導

季連成回光復災區巧遇傅崐萁夫婦 大方握手：中央地方應該是一體的

中台禪寺驚爆性侵醜聞 寺方回應了

怕淡江大橋主橋塔「溫度裂縫」 400人次4天3夜輪班澆灌混凝土

大陸冷氣團發威！富貴角今晨13度 中部以北今晚降至12度

