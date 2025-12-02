鹿港牛排＋自助吧吃到飽，還可鐵板麵免費續加！

成功牛排鹿港店，位於中正路198號，餐廳採用了獨立的木製隔間式座位，而餐廳牆面和餐桌椅主要選用了淺色木材作為飾面，這種材質的選擇為餐廳營造出一種溫暖風格的氛圍。

成功牛排的菜單設計，充分展現了其對多樣化口味的考量。排餐的選擇種類繁多，從經典的牛肉、海鮮到豬肉、雞肉，應有盡有，確保無論顧客偏好何種肉品，都能找到稱心如意的選項。有穀飼牛肋眼、菲力調理牛、成功板腱牛、深海鮪魚肚、秘馭厚切牛、雙片沙朗牛、嫩煎沙朗牛、迷迭香雞腿排、深海五味中卷、美味香煎豬排、牛肉漢堡排、鮮美紅鮭魚、香煎松阪豬等。對於希望一次品嚐多種美味的顧客，成功牛排也提供了豪華雙拼選項，讓牛肉、雞肉、海鮮等組合搭配，滿足更口慾的期待。

「自助吧無限量供應」有兩款濃湯：奶油玉米濃湯和奶油蘑菇濃湯。有白飯和本味黑金牛肉燥，大大增加了用餐的樂趣與飽足感。有吐司與四種不同口味的抹醬，讓顧客可以依個人喜好DIY享受。有飯後甜點杜老爺品牌冰淇淋和一台霜淇淋機，讓你可以現擠現吃，感受冰涼的幸福感。還有香脆的爆米花，是在用餐中增添休閒感的零食。而自助飲料區更是配備了多樣種類的飲料機：有經典的可樂、汽水、冰沙機、特調茶飲、咖啡機等。

「秘殿厚切牛」這是一塊份量十足的9盎司厚切牛肉，送上桌時，仍在鐵盤上滋滋作響，伴隨著誘人的香氣，瞬間勾起了食慾。一顆半熟的荷包蛋，也乖乖安臥在鐵盤旁，等待著被劃破，讓金黃的蛋液與牛肉、醬汁完美融合。

▼關於這塊厚切牛的口感，牛排邊緣的部位，偶爾會帶有一點筋，這使得在咀嚼時需要多一些力道，也因此更能品味到牛肉本身的纖維感。

這次搭配的醬汁選擇是黑胡椒醬。品嚐時，首先感受到的是醬汁入口時帶來的微甜，接著是黑胡椒獨特的辛辣尾韻，在口腔中擴散開來。

▼鐵板麵的麵條軟硬度適中，口感Q彈，能夠完美地吸附醬汁。

成功牛排鹿港店

彰化縣福興鄉中正路198號





