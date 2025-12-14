鹿港特色早點！ 小丸子湯、豬血麵線 暖身又飽足

民視新聞／許家程、李柏瑾、李文華 台中－彰化報導

大陸冷氣團發威，天氣一冷，就想吃熱呼呼美食。彰化鹿港，這間特色早點丸子湯，湯裡面有豬皮、肉塊以及小丸子，搭配暖暖的高湯，喝下一碗，不但飽足，還能暖身。另外還有特有的豬血麵線，都是鹿港當地人冬天必吃早點，喝下一碗，暖心又暖胃。

冷冷的冬天，喝上一碗熱湯，超舒服，這碗湯有小丸子，還有豬皮以及肉塊，再加上熱到冒煙的高湯。

就是這一碗小丸子湯，讓不少鹿港人一吃就是好幾代，喝下一碗，身子都暖了起來。

民眾：「 （吃起來感覺怎樣？）喝起來熱喔，讚！吃起來，身體會發熱，比較不會那麼冷。」

民眾：「 （人有比較多嗎？）人家比較愛喝熱湯，是真的。」

還有熱騰騰的豬血麵線，麵線的湯是清澈的豬血湯頭，吃起來清清爽爽、不油不膩，重點是，冷颼颼的天氣，喝下去就暖胃。

民眾：「 （所以專程來買這個？）好吃啦。（吃起來口味如何？）湯頭好，口味就好。」

業者 許哲嘉：「 天氣冷的話，遊客會比較多，然後在地人也會比較多，因為大家會喜歡吃比較熱熱暖暖的東西。」

在地平價小吃，在冷冬能夠吃出滿滿人情味。

另外，台中有餐廳推出澎派的蝦蟹料理，冬天蝦蟹最肥美，以300度以上加熱的鵝卵石，快速悶熟大蝦，把鮮甜全部鎖住，加上特殊辛香料，讓老饕一口接著一口。

民眾：「有點像是比較偏中藥、中草藥的比較溫潤的口感，剛好最近天氣也比較冷了，所以我覺得吃這樣的蝦子，吃起來整個感受上是滿好的。」

酒店公關企劃經理 蔡洛如：「那蝦子的部分，我們用一種特殊料理，鎖住原味。歡迎大家到我們現場來看廚師表演不一樣的秀。」

歲末年終，不管是街頭小吃還是海鮮佳餚，在冷冷的冬天，大口吃大滿足，身子也跟著暖了。

