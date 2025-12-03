鹿港特色早點! 小丸子湯.豬血麵線 暖身又飽足





天氣冷颼颼，大家都會想吃熱呼呼美食，讓身子暖起來。彰化鹿港特色早點丸子湯，湯裡面有豬皮、肉塊以及小丸子，搭配暖暖的高湯，喝下一碗不但飽足還能暖身。另外還有特有的豬血麵線，都是鹿港當地人冬天必吃早點，喝下一碗暖心又暖胃。





鹿港在地特色早點！ 小丸子湯、豬血麵線 暖心又暖胃

鹿港特色早點 豬皮小丸子湯 喝下一碗超級暖。（圖／翻攝畫面）









冷冷的冬天，喝上一碗熱湯，超舒服，這碗湯有小丸子還有豬皮以及肉塊，再加上熱到冒煙的高湯，就是這一碗小丸子湯，讓不少鹿港人一吃就是好幾代，喝下一碗，身子都暖活起來。還有還有，熱騰騰的豬血麵線，麵線的湯是清澈的豬血湯頭，吃起來清清爽爽不油不膩，重點是，冷颼颼的天氣，喝下去就暖胃，在地平價小吃，在冷冬能夠吃出滿滿人情味。

餐廳業者推出超澎派的蝦蟹料理 令人看了食指大動。（圖／民視新聞）





另外，台中有餐廳推出，澎派的蝦蟹料理，冬天蝦蟹最肥美，以300度以上加熱的鵝卵石，快速悶熟大蝦，把鮮甜全部鎖住，加上特殊辛香料，讓老饕一口接著一口。歲末年終，不管是街頭小吃還是海鮮佳餚，在冷冷的冬天，大口吃大滿足，身子也跟著暖了。





