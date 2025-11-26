鹿港翁為領普發金 迷航彰化 累癱街頭

莿桐派出所員警黃翎郡、蕭廷勳立刻上前關切，並耐心詢問吳姓長者身體狀況。（記者方一成攝）

彰化分局莿桐派出所於十一月二十四日傍晚五點多許接獲民眾報案，稱彰化市環河街上，有一名騎乘腳踏車的長者倒坐於路旁，且身體不適需要協助，警員黃翎郡、蕭廷勳立即趕赴現場。

彰化分局今（二十六）日表示，警方到場時，發現八十一歲的吳姓長者滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人因長時間消耗體力而癱坐在地上，神情相當疲憊，員警黃翎郡、蕭廷勳立刻上前關切，並耐心詢問其狀況。吳姓長者表示，自己於上午九時從鹿港住家欲騎乘腳踏車至附近的郵局領取普發現金一萬元，未料因方向感不佳且受失智症狀的影響，行走路線卻越騎越偏離郵局，竟騎到數公里外的彰化市區，他一路在車流中繞行近九個多小時，體力逐漸透支，最終因過度疲勞而坐倒在路旁，所幸被熱心民眾即時發現並通報警方。

員警見吳姓長者虛弱無力，立即協助其休息並安撫情緒，確認其身體狀況無大礙後，載返派出所休息，並同步聯繫家屬到場。家屬表示：吳姓長者因患有失智症，且家人分頭正焦急的在找尋他，當接獲警方通知後，才大大鬆了一口氣，並對警方的迅速處置與細心協助表達深深感謝。

彰化分局表示，家中若有長者或失智親友，千萬不可讓其獨自外出！且務必配戴聯絡資訊、使用防走失裝置，才能在第一時間掌握行蹤，防止憾事發生。