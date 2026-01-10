鹿港老厝長白晶「疑似地上霜」？ 前農業課長：白華

彰化縣 / 綜合報導

天氣寒冷，彰化鹿港老街1棟百年古厝廚房門檻上，長出一片白色結晶物，就像是地板上結了霜一樣，屋主在臉書貼文詢問是什麼？不少人留言說是「十二月的凍霜」，還有人說是「白華」，在網路上引起討論。對此專家研判，這個看起來像霜的東西，並沒有因為溫度升高融化，而且真正的霜會有冰晶結構，研判這個東西，應該就是俗稱壁癌的「白華」。

民眾蹲下來，仔細看著建築物門檻上，長出一整片白白的結晶物，紛紛猜測，這到底是什麼，棉花糖的感覺，用手指輕輕推一推，軟軟鬆鬆的，這是彰化鹿港老街1處百年古厝，廚房後面最近長出白色結晶。

業者林裕柏說：「因為天氣很冷，我們第一個反應就是說，哇怎麼前幾天才聽到說，鹿港以前很冷的時候，地面都會結霜，終於看到是不是霜，才放到我們的粉絲頁上面。」貼文一出，不少民眾紛紛留猜測是不是結霜了。

但這個像霜的東西，卻沒有因為白天溫度升高而融化，曾任鹿港公所農業課長許丕和認為，霜會有冰晶結構加上形成的溫度要近乎零度，研判門檻上的應該是白華。

鹿港鎮公所前農業課長許丕和說：「帶有那個石灰質或碳酸鈣這類的，甚至有的是鹽晶，遇到那個乾冷的環境也是會產生。」雖然不是真的結霜，但「疑似地上霜」的情況，在網路上引發話題，不過說到真正的霜，南投合歡山武嶺的霜，可是貨真價實。

一早太陽露臉氣溫回升，汽機車不用掛雪鏈也能上山，民眾把握周末好天氣衝上山追雪，武嶺亭湧入大批人潮和美景拍照，遊客說：「看了滿多的雪，小孩子也很開心，大家都一起參與堆這個雪人。」還有人備妥工具，收集殘雪，在車頭引擎蓋上，堆出專屬的大雪人，享受難得的玩雪樂趣。

