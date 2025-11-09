鹿港老街今年狂吸遊客1641萬人次！超車旗山老街3.4倍

台灣許多地區早期因口岸通商，留下豐富人文歷史，根據交通部觀光署統計，2025年1月至8月的「台灣老街人氣冠軍」的1641萬造訪人次遠超第2名紀錄3倍有餘，短短30公尺的老街紀錄300年的繁華榮景。

彰化縣鹿港鎮瑤林街、埔頭街形成今日古色古香的鹿港老街範圍。 （圖／翻攝自彰化旅遊資訊網）

據觀光署統計2025年1月至8月的老街排行榜結果，彰化鹿港老街及周邊參訪紀錄達1641萬人次，居全台老街之冠，亞軍、季軍、殿軍分別為高雄旗山老街482萬人次、新北九份老街423萬人次、桃園大溪老城區407萬人次。明顯可見鹿港老街的紀錄較旗山老街多出3.4倍，也在九份老街、旗山老街之後，成為最新老街人氣王。

第5名至第10名則依序為新北淡水金色水岸341萬人次、台南新化老街125萬人次、新竹內灣老街105萬人次、新北鶯歌老街103萬人次、新北三峽老街92萬人次、台南鹽水老街76萬人次。

從瑤林街轉彎就到埔頭街，居民設計多處曲折走勢以阻擋「九降風」和盜賊。（圖／翻攝自彰化旅遊資訊網）

據彰化縣政府介紹，鹿港老街主要包含瑤林街、埔頭街，是台灣第1個被指定的古蹟保存區，早在300多年前的清乾隆、嘉慶年間，鹿港就是兩岸重要的物資轉運中心，周遭逐漸形成熱鬧聚落。

儘管後來歷史重心轉移，當地不若往日繁華，老街卻奇蹟般被時光凍結，30公尺長的瑤林街擁有各種華美的磚樓院落、灰瓦、甕牆和福州杉木門、窗櫺與門聯等建築，讓遊客漫步在曲折的紅磚巷弄中，感受昔日商貿繁榮與深厚的人文情懷。

