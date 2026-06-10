鹿港老街有救了？洛津國小地下滯洪池可裝4.7座泳池 水抽出後要做這件事

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鹿港公會堂廣場已有抽水機進駐，隨時警戒。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年吸觀光2000萬人次的鹿港老街，最怕就是下大雨的淹水日子，為解決觀光勝地的頭痛問題，因此打造洛津國小地下停車場兼滯洪池。縣府表示，只要氣象預報在48小時內可能達到200毫米雨量，就會啟動車輛疏散，當時雨量來到60毫米就開始蓄洪，一旦裝滿4.7座國際標準泳池水量，就會封閉水門，再出動抽水機來排水，最後再進行環境消毒，重回停車場功能。

縣府水資處表示，洛津國小地下停車場兼滯洪池是全國首見，今年初才啟用，計畫趁著這波鋒面的雨水報到，透過測試運轉來建立標準作業流程(SOP)，並視實際狀況來滾動式檢討。

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因此，當雨量預測在48小時內可能達到200毫米累計雨量，將通知交通處進行停車場的車輛清空，並設置防水門來隔離滯洪空間與機電設備、電梯與樓梯。交通處指出，會先通知車主自行移車，這次因月租車主在國外，無法前來移車，由縣府進行強制移車到路邊停車格，萬一遇到嚴重強降雨的話，會由縣府來強制移車。

水資處強調，當洛津地下停車場兼滯洪池的蓄洪功能啟動後，就會打開水閘門，主要是引入來自丙幹線排水的雨水下水道，因為以往最怕的就是滿潮又碰上大雨，容易造成鹿港地勢最低窪的老街區淹水，由於洛津滯洪池可容納1.2萬立方公尺，換算水量約是4.7座國際標準游泳池，將可有效紓解水量。

水資處表示，由於滯洪池的水量將來自下水道，也可能夾帶沙子、泥巴或是垃圾，等到天氣穩定，再出動3部大型抽水機，把蓄洪空間的水抽出，最後再進行清除與環境消毒，恢復停車場的日常功能。

鹿港鎮洛津國小地下停車場兼滯洪池，因應氣象預報啟動預防性車輛疏散計畫。(記者劉曉欣攝)

鹿港老街是鹿港鎮地勢最低窪的地方，最怕就是下大雨。(記者劉曉欣攝)

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