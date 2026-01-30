鹿港老街首辦年貨大街 封街辦市集
〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國知名景點的彰化縣鹿港老街，年吸2000萬人次，今年首次開辦年貨大街，並將封街舉辦市集，除了原有商圈店家以外，並邀請全國各地的友好商圈一起加入，滿足民眾一次採買的心願，也讓各地商圈感受鹿港的超人氣！
鹿港老街協會理事長黃世杰表示，鹿港老街天天都有滿滿的人潮，這次挑在1月31日、2月1日開辦年貨大街，很多人都在問，「鹿港老街遊客已經很多，何必再辦年貨大街？」但老街商圈希望能夠不只是吸引人潮，最重要的是要提高提袋率，也就是人均購買力，透過年貨大街開辦，打造「好玩好買」的老街新品牌，讓觀光老街轉型為生活的老街。
因此，黃世杰指出，這次開辦年貨大街雖然只有兩天，除了老街店家全力相挺，推出春節應景的主題商品，更邀請到各地友好商圈前來參加，最遠的來自金門，還有來自桃園復興的枕頭山商圈、新竹的北埔商圈，縣內則有田尾商圈，並有台灣製造產品展售會，讓全國各地民眾不必網購，只要到鹿港老街的年貨大街就能一次採買各地的名產與年貨。
由於鹿港老街的街道狹窄，因此，今年的年貨大街除了原有的埔頭街、瑤林街以外，還有公會堂前的廣場，以及成功路部分路段也將封街辦市集。鹿港老街協會常務理事魏秀娟表示，鹿港老街春節期間都是人擠人，首次開辦年貨大街，希望在春節前就帶來人潮，創造買氣。
