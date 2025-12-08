鹿港自撞！66歲男稱頭暈失控 衝騎樓撞5機車

前天彰化鹿港男子開休旅車衝向騎樓，宛如保齡球般撞飛路邊5台機車。（圖／東森新聞）





住戶無奈，7月遇到淹水重整完，騎樓又莫名被撞！前天彰化鹿港男子開休旅車衝向騎樓，宛如保齡球般撞飛路邊5台機車，還把大樓地下室逃生口撞毀，嚇壞一樓的小兒科診所與店家，駕駛說自稱頭暈目眩才會釀禍，撞擊瞬間曝光還好沒有波及路人也沒有造成傷亡。

休旅車衝向路邊，撞倒停在車格內的機車又繼續往騎樓衝，整排機車像是保齡球一樣，通通被撞倒在地，休旅車撞到柱子，整台車往後彈最後才停下，撞後休旅車把一台機車壓在底下，車頭高高翹起，路邊還有好幾台被撞倒的機車，民眾聽到車禍聲響都紛紛跑出來看。

廣告 廣告

記者vs.附近民眾：「他撞到那2台機車，這台是壓在前輪下，（那時候你聽到聲音是很大聲喔），是可是那個聲音他撞到，和我們車禍對撞的聲音不一樣，招牌掉下來那種聲音大物件，我們車禍砰那種聲音比較紮實。」

車禍發生在6日中午12點多彰化鹿港中正路，鹿基醫院對面的公寓大樓，66歲的蒲姓男子開車，自稱是因為頭暈目眩，身體不舒服才會撞進騎樓，一連撞了5台機車。

記者vs.附近民眾：「（他們有沒有受傷），他們都沒受傷，沒有車被撞，就停在那裡的機車被撞，大聲也不算，就砰砰砰的聲音而已。」

重回事發現場，被撞倒的機車還停在車格內，其中一台被撞到後照鏡都掉了，地面上還有車殼碎片，騎樓的磁磚也留長長的痕跡，地下室逃生口整個被撞到變形，一樓還有店家、餐飲店，以及小兒科診所，還好當時騎樓沒有人，診所也結束看診，否則後果不堪設想。

鹿港派出所副所長陳榮彬：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」

雖然蒲姓男子沒有酒駕，但一連撞了5台機車也嚇壞附近民眾，而且這棟大樓今年7月才因為豪大雨，地下室幾乎滅頂，10多台汽機車泡水，電表也跟著報廢，住戶和店家3天無可用，現在好不容易重整，又遇到這起車禍，也讓住戶超級無奈。

更多東森新聞報導

獨子屢性侵3姊妹！她心寒放棄求助 媽還逼作假證

新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷

犯案前擁抱女友成關鍵 高雄槍手楊云豪踏上「浪流連」不歸路

