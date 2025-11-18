鹿港芋丸雙雄對決！素珠芋丸 vs. 王記芋丸完整評比，誰才是鹿港必買伴手禮？

「素珠芋丸」與「王記芋丸」都是鹿港民生路上的人氣芋丸老店！「素珠芋丸」堅持手工製作出Q彈紮實的傳統芋丸，在排隊購買時就可以看到芋丸現點現做的過程；「王記芋丸」則以其口味的多樣性為特色，內餡有：傳統肉餡、素食，以及奢華的干貝芋丸，選擇豐富可滿足不同顧客的味蕾。兩間鹿港芋丸 Google 評論都是 4.2。

很久之前有吃過「王記芋丸」，但從沒吃過「素珠芋丸」，趁這次到訪鹿港同時買來吃，來個芋丸大評比！順便買喜歡的回去當伴手禮~

鹿港｜素珠芋丸 vs. 王記芋丸

素珠芋丸

▼素珠芋丸位在民生路與泉州街轉角，靠近市場地段。假日到訪生意很好，已經排起長龍，這次大約排了15分鐘左右買到~

▼排隊無聊的時候就在研究現包芋丸流程，發現他們的動作幾乎沒有停過，先把刨好的芋頭絲抓起來均勻鋪在盤上，接著放進調味好的肉餡，不一會兒功夫就包好一籠，超有效率！

▼芋丸一盒6粒180元。一盒只會附一包醬共用，想加購醬料的話，每包10元。

【保存方式：冷藏二天，冷凍二星期】

▼芋丸，一盒6粒180元。從外觀來看，就可以看到芋丸條條分明的芋頭絲與油蔥酥。如果買盒裝是醬料是分開的，買單包裝會直接淋醬料進去~

▼因為想現場比較素珠芋丸與王記芋丸吃起來差異，所以我有另買單顆現場吃！外層有芋頭絲的口感、微帶Q彈，吃得到食材原味、有淡淡油蔥酥香氣，內餡口感紮實有嚼勁，淋上香甜醬汁好吃。

王記芋丸

▼王記芋丸與素珠芋丸距離不遠，都在民生路附近，更靠近老街區域，以假日人潮來說沒有素珠芋丸多。

▼王記芋丸菜單如下，除了傳統的鮮肉內餡，還有素食、干貝兩種特殊口味，鮮肉、素食一顆都是30元。干貝一顆50元。

▼鮮肉芋丸，一粒30元。王記偏濕軟、鬆散，芋香較淡，肉餡屬於不油膩、不搶味的類型，但整體層次不算明顯。

一次吃完兩間鹿港人氣芋丸，我覺得素珠的口感較紮實有彈性、芋香較明顯有層次；而王記鮮肉的口感偏濕軟鬆散，味道較平淡一些，私心較喜歡「素珠芋丸」，不過美食這種東西很看各人喜好，以上供參囉。

素珠芋丸

電話： 04 775 2212

地址：505彰化縣鹿港鎮民生路68號

營業時間：08:30–18:00

公休日：週二

王記芋丸

電話：04 774 4882

地址：505彰化縣鹿港鎮民生路50號

營業時間：

平日 08:30–17:00

假日 08:30–18:00

文章來源：涼子是也