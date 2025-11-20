鹿港小吃店因應營運壓力調整服務規則，引發討論！一間蚵仔煎店實施每人低消制度，業者陳薏媁表示，若7人共享1份70元的蚵仔煎，營收直接減少3成，在物價上漲、房租和人事成本高漲下難以負荷。另一家小丸子湯店則取消無限續湯服務，有時一碗湯被3至4人共享還要求加湯2至3次，在假日顧客眾多時實在忙不過來。多數顧客對此表示理解，認同店家清楚制定消費規則的必要性。

鹿港蚵仔煎實施「低消」引熱議！7人共享1份餐、還有人趴桌睡 店家難負荷。(圖／TVBS)

彰化鹿港一間蚵仔煎店近日貼出公告，實施內用低消制度，要求每位顧客至少點一份餐食、炸物或湯品。這項新規定背後，反映了店家面臨的經營困境。鹿港阿南師民俗小吃業者陳薏媁表示，店內樓下有24個座位，若每人點一份餐點，就能賣出24份蚵仔煎，但若7人只點1份70元的蚵仔煎，一坐就是20至30分鐘，營收直接減少3成。

陳薏媁進一步解釋，對小本經營的店家而言，這樣的消費方式造成極大壓力，尤其在現今物價上漲、房租和人事成本高漲的情況下，實在難以負荷。她還提到，甚至有顧客用完餐後直接趴在桌上睡覺休息20分鐘，進一步影響店家的營運效率。

同樣位於鹿港的小丸子湯店也面臨類似困境。該店業者表示，過去提供無限續湯服務，但現在因人力成本增加而取消。業者無奈地表示，有時一碗湯被3至4人共享，還要求加湯2至3次，而店內的湯品是用大骨熬製的，並非使用骨湯粉，在假日顧客眾多時，實在忙不過來。

對於店家的新規定，多數顧客表示理解。有顧客認為，特別是在假日尖峰時段，小吃店靠的就是翻桌率，如果有客人長時間占用座位，後面可能還有其他顧客等候。另一位顧客則直言，7人共點一份餐點的行為確實誇張，若只是為了吹冷氣，去便利商店就好。店家明確制定消費規則，不僅能保障自身合理營收，也能避免與顧客之間產生不必要的爭議，創造更和諧的消費環境。

