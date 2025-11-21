鹿港蚵仔煎「7人吃一盤共70…」老闆貼公告：盼互相理解！

生活中心／饒婉馨報導

台灣旅行團去義大利「16人共食5份披薩」，遭老闆發文批評，貼文曝光後，引發網友熱議。彰化鹿港小吃店近日又傳出類似事件，讓業者無奈發文，表示「無法接受多人共食，請每人至少點一份餐食」，為此貼出新公告以防止此事重演。









鹿港小吃店「7人吃一盤」佔位半小時…老闆貼公告嘆：1個人花10塊錢

店家無奈表示：70元一份的蚵仔煎，他們7人共食，等於1人只花10塊錢。（圖／民視新聞）





鹿港民俗小吃店於15日在 臉書發文 ，公告「由於內用位置不多、小店無法接受兩人或多人共食一份餐食。考量成本及用餐地方不大，請貴賓們，每人至少點一份餐食或炸物、湯品⋯」，還附上照片，並且標註：今日2位貴賓點一盤蚵仔煎，使用3雙筷子。店家受訪時，就提到之前曾遇過更誇張的共食狀況：一個蚵仔煎70元，然後七個人吃了一個，等於說一個人吃了10塊錢；他們坐了半個小時，對我們店家是造成非常大的負擔。業者也於店內貼出實體公告，並表示「我們沒有設低消，就希望說消費者跟我們餐飲業、服務業，可以互相理解尊重」。

店家貼出公告，希望以此避免類似情形再度重演。（圖／民視新聞）

然而，相同事件也不只在這家店發生過，有賣丸子湯的業者也遇過3-4位客人共喝一碗，甚至還多次要求加湯。對於餐飲業者，多人共食、餐點不符人數比例等情況，都會造成店家的租金、水電和人事成本負擔更大，雖然能理解，遊客可能想多吃幾種餐點或不同店家，但若經常碰到這種情形，翻桌率不僅大幅下降，更會影響假日黃金時段。最後，店家預計將來會要求顧客低消，至少每人點一份餐點或炸物、湯品。

