鹿港街頭上演百米追逐！失聯越南移工遭警壓制逮捕 畫面曝光

鹿港超商驚險追逐戰，越南失聯移工狂奔遭逮。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣鹿港警分局草港派出所員警6日晚間執行巡邏勤務時，於鹿港鎮頂草路四段一間超商前，鎖定1輛形跡可疑的自小客車，準備上前盤查，沒想到駕駛黃姓男子（29歲）疑心慌張，突然開門棄車，拔腿往巷弄逃跑，引發一場街頭追逐。

當時巡邏員警林群皓所長與吳宗澤警員見狀，立即下車展開追捕，雙方在街頭短短百米範圍內，你追我跑，宛如「老鷹抓小雞」的戲碼，員警在巷弄內成功將黃男壓制，並帶回派出所進行身分查證。

經系統比對，發現黃男為越南籍移工，已失聯超過4年。據了解，他在2019年後即行蹤不明，其雇主曾通報失聯，期間疑似在台非法工作和生活，面對警方詢問，黃男坦承自己的違法行為沒有推諉。

全案依《入出國及移民法》規定，由警方移送內政部移民署彰化專勤隊，進行後續收容及遣返程序，警方也藉此呼籲雇主，切勿僱用來源不明的外籍人士，以免觸法受罰，此事件再次提醒民眾，警察巡邏勤務不僅維護治安，也能即時阻止潛在非法行為，展現執法效率與專業。

