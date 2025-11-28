鹿港趙韻嵐 奪義世界冰淇淋冠軍

鹿港冰淇淋職人趙韻嵐（右）勇奪國際冰淇淋節大賽世界冠軍，縣長王惠美前往祝賀。（彰化縣政府提供）

記者吳東興∕彰化報導

來自彰化鹿港老街的冰淇淋職人趙韻嵐，以在地食材研發手工義式冰淇淋「烏龍茶之光」（Luce d’Oolong），在義大利西西里島舉辦的第十七屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節大賽，一舉奪下世界冠軍，這是台灣冰淇淋首次在該賽事獲得首獎，也讓「Made in 彰化」的甜點躍上國際舞台。

趙韻嵐表示，當初從香港回來家鄉鹿港創業，先生也全力支持，二０一八年創立山風藍，這八年來持續努力、不斷學習。更重要的是，彰化縣政府很支持創業青年，因為申請青年創業補助，得以持續行銷山風藍，讓更多人看見，非常榮幸獲得世界冠軍，謝謝王縣長能夠再到店裡，為大家加油打氣。

特別前往祝賀的縣長王惠美表示，歡迎鄉親來鹿港旅遊時，順道來吃冰淇淋，品嘗真正的「世界美味」。縣府將持續透過青年創業補助與輔導機制，支持更多有理想、有創意青年返鄉創業，帶動地方產業與品牌發展。