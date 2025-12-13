中部中心/李文華 彰化報導

彰化縣鹿港鎮，有一輛自小客車，與鹿港鎮公所清潔隊，資源回收車，發生碰撞，一共造成3名成人，以及一名女童受傷，幸好送醫治療，沒有生命危險，警方初判雙方都有肇責！

鹿港轎車碰撞公所資源回收車! 3人.1女童受傷送醫

鹿港資源回收車碰撞自小客。穿著白紗小洋裝、綁啾啾的妹妹，雖然覺得胸口痛痛，但是，她好乖巧，既沒有哭也不鬧，小公主端正的坐著，跟著大人搭救護車送醫！妹妹坐上大人開的自小客車，在13日上午10點多，在彰化縣鹿港鎮西濱快速道路，與媽祖路交叉口，與鹿港鎮清潔隊的資源回收車，碰的一聲撞在一起！

廣告 廣告

車體有夠硬的資源回收車，右前車頭處稀巴爛，可以想見撞擊力道有多大，59歲林姓駕駛，原本開著回收車，左轉西濱底下道路，到肇事地點，不小心與37歲黃姓駕駛，自小客沿媽祖路直行行駛，兩車出事了！

鹿港轎車碰撞公所資源回收車! 3人.1女童受傷送醫

鹿港資源回收車碰撞自小客。回收車駕駛1人，自小客3人受傷，由救護車送彰濱秀傳醫院治療，幸好都沒有生命危險。









原文出處：鹿港轎車碰撞公所資源回收車! 3人.1女童受傷送醫

更多民視新聞報導

暴風雪強襲北日本 北海道接連車禍、秋田電車脫軌

高雄小黃司機引火自焚！恐嚇車行「家破人亡」 衝撞入內起火燃燒

同歸於盡? 運將不滿車牌遭回收 "點火燒車"直衝車行

