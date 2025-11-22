鹿港農會辦優鮮農特產行銷暨花椰菜評鑑推廣

王縣長恭喜評鑑獲獎及接受表揚的農友們，邀請大家一起吃在地，享當季。（記者方一成攝）

▲王縣長恭喜評鑑獲獎及接受表揚的農友們，邀請大家一起吃在地，享當季。（記者方一成攝）

鹿港鎮農會昨（二十二）日上午於鹿港鎮農會前廣場舉辦「一一四年彰化優鮮農特產品行銷暨花椰菜評鑑推廣活動」，縣長王惠美應邀與會。王縣長恭喜評鑑獲獎及接受表揚的農友們，邀請大家一起吃在地，享當季。

王縣長表示，目前又來到花椰菜盛產期，彰化縣一一三年花椰菜生產面積高達八二六公頃，居全台六成以上（全台種植面積一二六六公頃），因此鹿港鎮農會為推銷花椰菜，每年用心舉辦花椰菜評鑑比賽，活動辦的一年比一年更盛大，花椰菜被稱為「抗氧化的神奇蔬菜」，內含營養成分維生素A、B、C、E、膳食纖維、蛋白質，以及鈣、鉀元素，在此呼籲鄉親多加食用，可保健康又能幫助農友增加收益，可謂是「一舉兩得」的好事。

廣告 廣告

王縣長表示，鹿港鎮農會用心推廣在地黑豆，開發成一系列的伴手禮，有黑豆茶、黑豆炊粉、黑豆醉雞腿及讚豆雞等，開拓更多銷售通路。本次新開發的「黑豆麵茶」採用低溫炒焙技術保留原豆香氣，不添加香料、防腐劑，營養滿分、沖泡即飲，兼具古早味與健康概念，是忙碌的現代人即時補充養分的最佳選擇，今天活動現場除了花椰菜及黑豆料理品嚐外，還有農特產品展售、食農教育、手作體驗等，歡迎大家踴躍參與。

縣府農業處表示，彰化縣各鄉鎮擁有豐富農特產品與地方特色，縣府將持續與各鄉鎮市公所與農會協力合作，共同推廣在地農特產品及獨特文化，提升農民經濟效益並創造行銷效益。