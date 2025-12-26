鹿港里長家暴殺妻 至今仍不認罪 3度延押

〔記者顏宏駿／彰化報導〕鹿港鎮52歲吳姓里長，去年冬至前因準備湯圓分工問題，涉嫌揮拳重擊妻子，導致頭部撞擊地面昏迷致傷重不治，吳男被依殺人罪嫌起訴，日前要求交保，法官認定他有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，裁定自今年1月4日起延長羈押2個月，確定無法返家度過農曆新年。

吳男自今年2月20日遭收押後，曾於10月間以處理母親遺產為由聲請交保，但遭法院駁回。日前因羈押期即將屆滿，法院於12月22日訊問吳男，考量吳男仍否認部分客觀事實，且爭執主觀犯意，加上之前吳男意圖推責，又有隱匿監視器、謊報案情，並恐嚇目擊證人等行為，認為吳男仍有滅證、勾串及逃亡可能，裁定自明年1月4日起，延押2月。

廣告 廣告

這起案件發生於去年冬至前夕，吳姓里長為里民準備湯圓時，因為備餐分工與妻子發生爭執，情緒失控下，涉嫌以重拳毆打妻子，導致妻子頭部重擊地面昏迷，送醫後仍於42天後宣告不治。

事件震驚地方，更引發親友在網路痛批，揭露吳男長期對妻子施加言語羞辱與肢體暴力，平日營造的「愛妻良夫」形象根本是假象。這起悲劇，疑似是長期家暴累積下的最終惡果。

案發後，吳姓里長多項惡行也陸續浮上檯面，他先向家屬謊稱妻子是「腦瘤舊疾復發」，企圖誤導案情；接著又隱匿現場監視器畫面，並威脅當時在場的目擊志工不得透露實情。檢方介入偵辦後，今年6月依家庭暴力殺人等罪嫌將他起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

京華城辯結》律師點出柯文哲「3致命」：朱亞虎、彭振聲證詞成關鍵

網傳重組家庭「父母互摔對方小孩」引眾怒 台中市府出手了

南市前消防局長與女密友涉賄收押 基層嘆：臨老入花叢晚節不保......

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

