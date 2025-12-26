鹿港里長涉毆妻致死試圖推責 彰化地院三度延押

（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年底涉嫌於土地公廟毆打妻子致死，彰化地檢署依殺人罪嫌起訴，彰化地院考量他曾試圖推責、謊稱案情，有滅證、勾串及逃亡之虞，裁定明年1月4日起第三度延押2個月。

吳姓里長去年12月底涉嫌在土地公廟內毆打林姓妻子，其妻昏迷送醫，今年1月30日宣告不治；里長於妻子住院期間，在臉書（Facebook）貼文稱很多朋友都在關心，希望妻子勇敢撐下去。

彰化地方檢察署檢察官經法醫相驗，2月18日拘提吳姓里長訊問後，認其涉犯刑法殺人罪，經向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准；檢方6月依殺人罪嫌將里長起訴，地院裁定續押，後續移由國民法官法庭審理。

根據彰化地方法院刑事裁定，吳姓里長經地院3次訊問後，法官認其涉犯殺人等罪嫌重大，有滅證、勾串、逃亡之虞，從6月起執行羈押3月，9月、11月各延長羈押2月。

由於羈押期間即將屆滿，地院再訊問吳姓里長，認其坦承部分客觀事實，並有相關證據可參，足認其犯罪嫌疑重大。

吳姓里長另否認部分客觀事實，法官考量他曾試圖推責，向警方謊稱案情、隱匿現場監視錄影之舉，現場目擊證人曾害怕不敢說出事實等情況，認為他有湮滅證據、勾串證人之虞，且重罪常伴隨有逃亡高度可能，裁定再延押2月。（編輯：林恕暉）1141226