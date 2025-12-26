鹿港里長疑毆妻致死 法院延押2月無法返家過年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣鹿港鎮52歲吳姓里長，去年冬至疑因湯圓分工糾紛對妻子施暴致死。法院認定他仍有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，自1月4日起延長羈押2個月，確定無法返家過年。

鹿港鎮吳姓里長去年因湯圓分工疑與妻爭執，施暴致妻重傷不治，法院裁定延押2個月，案件將進入國民法官審理。（資料照 民眾提供）

鹿港鎮52歲吳姓里長去年12月20日，因在社區廚房分工準備冬至湯圓時與妻子發生爭執，涉嫌揮拳重擊妻子頭部，導致妻子倒下、撞擊地面昏迷。家屬隨即將妻子送醫，經醫療團隊搶救42天後，妻子仍於大年初二傷重不治，整個社區為之震驚。

案發後，吳姓里長不僅對外聲稱當天自己在外分送湯圓，接到社區廚媽通知才趕回，並謊稱妻子因頭部腫瘤昏倒，企圖製造不在場假象。更令人震驚的是，他在妻子住院期間仍在社群媒體上發布文章，刻意塑造「愛妻」形象，稱妻子對他很好，他非常珍惜她，言辭深情，與實際施暴行為形成強烈反差。

檢方調查指出，監視錄影顯示，事發當時吳男一進入社區廚房便持續對妻子施暴，直到自己累了才停止，甚至在妻子倒坐在椅子上時踹她一腳。社區廚房附近的監視器也遭到毀損，吳男私下恐嚇志工，警告若洩露真相，將使其全家不得安寧。幸運的是，後來在社區服務車內找到監視器主機，完整錄下施暴過程，成為關鍵證據。

彰化地方法院法官指出，吳男所犯為本刑最輕5年以上的重罪，且仍否認部分客觀事實，曾向警方謊稱案情、隱匿現場監視錄影，並試圖推卸責任。目擊證人曾受威脅而不敢說出真相，法院認定吳男仍有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，且重罪常伴隨逃亡可能，因此自1月4日起再延押2個月。案件將由國民法官參與審理，社區居民對事件仍深感震驚與不安。

社區人士表示，案發後大家對吳姓里長的行為難以置信，過往他在社區活動中一直以熱心形象示人，沒想到家庭內卻發生如此悲劇。志工們透露，當時有人曾目擊爭執情況，但因受恐嚇不敢發聲，如今真相揭露後，大家既心痛又鬆了一口氣。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆