鹿港鎮新厝社區活動中心落成啓用 打造共融關懷新亮點

▲鹿港鎮公所於昨日舉辦鹿港鎮新厝社區活動中心落成啓用典禮。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港鎮公所於昨(22)日舉辦鹿港鎮新厝社區活動中心落成啓用典禮，縣長王惠美表示，今天是新厝社區活動中心落成啓用的好日子，感謝新厝社區發展協會捐贈土地，以及輔導理事長暨前理事長郭萬留與各位鄉親的鼎力協助與支持。本棟活動中心總經費2,150萬元，縣府補助1,000萬元以及鹿港鎮公所自籌1,150萬元辦理興建，由郭大瑋建築師事務所設計監造，全筑營造工程有限公司承造，建物於113年3月14日動土、4月21日開工，工期曆時350日曆天，於114年5月8日竣工。為地上2層建築物，總樓地板面積約120坪，將成為社區長輩及里民長照、學習、聚會與休憩之多元社福之重要場所。

王惠美表示，新厝社區於1993年成立，運作績效良好，但因產權問題，中間曾中斷過社區活動。感謝前理事長郭萬留，四處奔波順利解決土地問題。目前鹿港鎮31個里，有13個社區照顧關懷據點，114年10月統計65歲以上共1萬5,273人，鼓勵長輩走出戶外參與活動。感謝議長謝典霖及所有議員對於預算的支持，也感謝公所及地方共同努力，希望未來更多社區參與關懷據點，讓長輩在地安養，得到最好的照顧。

鹿港鎮長許志宏表示，新的社區活動中心將提供民眾多元使用，感謝理事長及社區所有幹部的共同努力，才能順利完工啟用。

輔導理事長郭萬留表示，感謝王縣長、前總幹事張秀霞，以及家人的大力支持，社區活動中心才能順利落成。過去社區活動中心因產權問題，需要拆屋還地，才跟前總幹事張秀霞商討，決定另尋他處，經過鄉親共同籌措經費，最終買下這塊土地，約328.10平方公尺，事後又有人捐贈12坪，並購買其他土地，所以目前社區尚存約37坪。後續將規劃社區照顧關懷據點，讓長輩可以供餐、休閒娛樂，造福更多鄉親。

新厝社區理事長郭正義表示，社區活動中心過程中得到很多幫助，特別感謝郭輔導理事長協助處理土地問題，也感謝天和宮神明庇佑順利完工。興建過程中影響到天和宮的周邊環境，感謝郭主委全力支持，還有總幹事以及許多人的協助，共同完成社區活動中心的興建作業。

社會處表示，社區關懷據點對於照顧長輩相當重要，鹿港鎮至114年10月65歲以上已佔總人口18.5%。為讓長輩可以在地安養，得到最好照顧，除了關懷據點外，老五老花鹿覓日照中心也於111年6月27日開幕。鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程，空間規劃有衛生所、不老健身房、日間照顧中心及社區心理衛生中心，也即將完工，未來對各年齡層都會有更好的照顧，打造老幼共融的服務空間，提供民眾全方位的安心照顧，讓青年朋友可以無後顧之憂，好好打拚事業，共同為彰化這塊美麗的土地而努力。