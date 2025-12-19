鹿港鎮百年歷史文開國小舉行第二校區校舍新建工程動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣鹿港鎮文開國小創校一百零六年，為解決校地空間不足並優化教學環境，十九日舉行第二校區校舍新建工程動土典禮，縣長王惠美表示，縣府挹注六千五百萬元新建大樓，期許為這所「允文允武」的百年名校，奠定迎接下一個百年的堅實基礎，讓孩子在更現代且安全的環境中快樂學習。

王惠美表示，文開國小第二校區校舍新建工程規劃六間教室與二間辦公空間，並優化戶外區域，釋出更多綠地與開放空間，解決室內教學環境緊迫的問題。文開國小在校長及老師的努力下，培育無數優秀人才，少子化的浪潮下，學生人數不減反增，目前含幼兒園學生數達七百餘人。孩子在科展、武術、弦樂團、田徑及桌球等領域表現優異，屢獲全國大獎。

王惠美指出，這兩年來配合中央及自籌縣款，已總計挹注約四四二五萬元經費於文開國小各項軟硬體改善，包括家長最關心的通學步道人行安全改善工程、專科大樓無障礙電梯、幼兒園設施設備改善及老舊廁所整修等。另外將於文開國小第二校區新建校舍旁，規劃興建鹿港兒童智慧運動館，預計投入一點四億，提升區域運動風氣。

鹿港鎮長許志宏表示，這座全新校舍將為所有學子提供更好的學習空間，滿足現代科技對教育的需求，為未來的教育奠定更堅實的基礎。

文開國小校長郭木村表示，第二校區完工後孩子們可以在更舒適且美觀的環境中學習，學校也多一個空間可以善加使用。