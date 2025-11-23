鹿港鎮農會辦理花椰菜評鑑推廣 行銷彰化優鮮農特產品

▲鹿港鎮農會辦理花椰菜評鑑比賽，縣長王惠美恭喜評鑑獲獎及接受表揚的農友們，也邀請大家一起吃在地，享當季。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港鎮農會昨(22)日上午於鹿港鎮農會前廣場舉辦「114年彰化優鮮農特產品行銷暨花椰菜評鑑推廣活動」，縣長王惠美恭喜評鑑獲獎及接受表揚的農友們，也邀請大家一起吃在地，享當季。

王惠美表示，目前又來到花椰菜盛產期，彰化縣去(113)年花椰菜生產面積高達826公頃，居全台6成以上(全台種植面積1266公頃)，因此鹿港鎮農會為推銷花椰菜，每年用心舉辦花椰菜評鑑比賽，活動辦的一年比一年更盛大，花椰菜被稱為「抗氧化的神奇蔬菜」，內含營養成分維生素A、B、C、E、膳食纖維、蛋白質，以及鈣、鉀元素，在此呼籲鄉親多加食用，可保健康又能幫助農友增加收益，可謂是「一舉兩得」的好事。

王惠美指出，鹿港鎮農會用心推廣在地黑豆，開發成一系列的伴手禮，有黑豆茶、黑豆炊粉、黑豆醉雞腿及讚豆雞等，開拓更多銷售通路。本次新開發的「黑豆麵茶」採用低溫炒焙技術保留原豆香氣，不添加香料、防腐劑，營養滿分、沖泡即飲，兼具古早味與健康概念，是忙碌的現代人即時補充養分的最佳選擇，今天活動現場除了花椰菜及黑豆料理品嚐外，還有農特產品展售、食農教育、手作體驗等，歡迎大家踴躍參與。

農業處表示，彰化縣各鄉鎮擁有豐富農特產品與地方特色，縣府將持續與各鄉鎮市公所與農會協力合作，共同推廣在地農特產品及獨特文化，提升農民經濟效益並創造行銷效益。