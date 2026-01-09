鹿港鎮長之爭 3議員搶位

日前鹿港民眾抗議飼養黑水虻的有機肥廠飄散臭味，彰化縣議員楊妙月（右三）、施佩妤（右二）都到場關切。（葉靜美攝）

彰化縣鹿港鎮長許志宏2任將屆滿，本人有意轉戰縣議員，而目前浮現的3位熱門鎮長人選，全是現任縣議員，包括民進黨楊妙月、無黨籍施佩妤、國民黨楊竣程，不過僅楊妙月正式表態參選，另2人還在評估中。

楊妙月是前鎮長黃振彥妻子，已是縣議員2連霸，現決定轉換跑道，參選鹿港鎮長，是3位被點名的鎮長人選中，唯一表態參選者。她表示，原本人生中沒有想過會踏入政治，夫婿黃振彥當上縣議員後，她在服務處幫忙，後來黃任鎮長，她幫忙跑些行程，服務獲選民肯定，而今有很多鄉親鼓勵她選鎮長，黃振彥也支持，因此才決定接下挑戰。

廣告 廣告

施佩妤曾任3屆永安里長，首次參選縣議員不只拿下鹿港選區，更是全縣最高票當選的議員，成績令人刮目相看。對於是否轉戰鎮長，她不諱言表示，選舉還有1年時間，尚在評估中，但參選意願很高，至於綜合考量是否參選、參選後對未來施政的規畫後，才會有進一步動作。

施佩妤的父親是前縣議員施性鍾，她在上屆爭取藍營鹿港鎮長提名時，敗給同黨許志宏，最終脫黨參選遭國民黨開除黨藉，如今許志宏2任將屆，是否上演「公主復仇記」，引發外界關注。

也被點名是鹿港鎮長可能人選之一的楊竣程，擔任縣議員近20年，是否在政治路上更向前一步，他表示還在評估中。

3位可能參選鎮長的人選分屬藍、綠及無黨籍，地方實力都相當深厚，若3人都參選，預料將呈三強鼎立局面。值得注意的是，施佩妤雖為無黨籍，但其父曾為國民黨員，背後也有來自藍營的支持者，是否造成鹿港地區藍營勢力分裂，有待觀察。