縣長王惠美與二鹿慢跑協會理事長陳西江、縣府參議柯呈枋及各級民代一同為賽事鳴槍起跑。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美與二鹿慢跑協會理事長陳西江、縣府參議柯呈枋及各級民代一同為賽事鳴槍起跑。（記者方一成攝）

彰化縣政府推動「彰化縣馬拉松嘉年華」，昨（十六）日上午第四場賽事︱「鹿港馬拉松」，於鹿港體育場熱鬧登場！今年活動吸引近三八○○位跑友齊聚古城，用腳步感受鹿港的歷史風華與人情味。縣長王惠美與彰化縣二鹿慢跑協會理事長陳西江、縣府參議柯呈枋及各級民代一同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈，展現全民參與運動的熱情與活力。

廣告 廣告

王縣長表示，鹿港馬拉松是今年第四場馬拉松賽事，感謝陳西江理事長及陳信仲總幹事為大家用心規劃。天氣涼爽，適合路跑，呼籲大家一定要注意安全，適當補充水分，路途中的補給站也為大家準備在地特有的麵線糊與蝦猴，另外在義大利冰淇淋世界大賽獲得冠軍的趙韻嵐，也會在現場提供冰淇淋給大家品嘗。今年馬拉松路線串連文武廟、龍山寺、白蘭氏健康博物館、台灣玻璃博物館、風車大道，最後到秀水龍騰公園，大家沿途可以欣賞在地產業及人文風光。感謝所有工作人員的辛勞，也鼓勵大家多運動，彰化每年舉辦多場不同的馬拉松賽事，場場精彩，歡迎大家踴躍參與，預祝所有跑者都可以突破自我，再創佳績。

縣府表示，鹿港馬自二○一七年首辦，已成為全台跑者心中最具文化特色的經典賽事。今年賽程分為全馬、半馬、挑戰及親子健走等組別，路線串連鹿港多處知名景點，讓跑者在奔馳間欣賞古蹟與田園景緻，體驗多元風貌。