鹿港馬拉松美食亮點 「世界冰淇淋冠軍」獻冰品
彰化縣 / 綜合報導
彰化16日上午舉辦鹿港馬拉松，這次沿路的點心站，除了有各式各樣的鹿港在地小吃，還邀請日前在義大利奪下世界冠軍的冰淇淋師趙韻嵐，準備300份冰淇淋給參賽者享用。雖然這次沒有拿下金牌的口味，但趙韻嵐拿出地球冰，藍綠相間的特殊外型，也吸引不少參賽者大排長龍，想嘗看看金牌冰淇淋師做出來的冰淇淋。
馬拉松起跑，參賽民眾衝出起跑線，彰化鹿港馬拉松16日上午熱鬧開跑，總共有3800位民眾參與，來跑鹿港馬拉松其中一大特點，就是沿路上有吃不完的特色美食，記者說：「哇第一站就是蝦猴。」整鍋滿滿炸到金黃酥脆的蝦猴酥，就是來到鹿港特有的美食之一，業者準備50斤的蝦猴，分裝成好幾個小紙杯，讓沿途經過民眾享用。
更多吃不完的點心還在後面，沿路上有水果炸物跟牛排，就連鹿港麵線糊也整桶搬出來，民眾跑到一半被香味吸引，停下腳步也要吃上一大口，而今年鹿港馬拉松最大的亮點，就是邀請日前在義大利，拿下世界冠軍的冰淇淋師趙韻嵐，靠著獨創口味，在比賽中勇奪第一為台灣爭光，趙韻嵐這次也特別準備300球地球冰淇淋，在終點站讓民眾 嘗 鮮，才剛準備好點心站就已經大排長龍。
民眾一口接著一口，吃著金牌冰淇淋師做的冰淇淋，鹿港馬拉松除了沿街美食之外，這次還有金牌冰淇淋加入，讓民眾一飽口福。
彰化鹿溪宴小吃大集結！ 手路菜「香酥卜肉」首入選
田中馬拉松祭烤乳豬.牛排吃到飽 上萬人邊跑邊補給
田中馬拉松烤乳豬.牛排吃到飽 1.7萬人邊跑邊補給
