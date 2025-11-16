鹿港馬拉松開跑 蝦猴酥、麵線糊 補給站澎湃上陣

鹿港馬拉松開跑，沿途補給站供給各種鹿港特色小吃。（圖／東森新聞）





鹿港馬拉松開跑，沿途小吃包含鹿港特色小吃，蝦猴酥還有麵線糊，甚至提供牛排、烤香腸等等，另外，世界冰淇淋冠軍得主，也是鹿港人，特地受邀來提供金牌冰淇淋，吸引跑者大排長龍，馬拉松的豐盛補給站幾乎成了迷你美食宴。

主持人：「3 2 1 。」

主持人倒數開跑，這是今年的鹿港馬拉松，不過備受矚目的是豐盛補給站，總共有14站，第一站 ，就讓跑者停下腳步，準備的是經典的小吃蝦猴酥。

民眾：「又酥、又香，海洋的味道，就是我們來路跑的感覺。」也怕跑一跑，天氣太炎熱，補給站還備有西瓜、綠豆沙、鳳梨冰，小吃有米血、甜不辣，跑者簡單補充一下繼續上路。

民眾vs.記者：「好喝啊，（跑步有冰沙嗎），沒有，只有這裡有。」

想吃肉補充蛋白質，還有牛排跟烤香腸，雞塊、德國香腸、花枝丸、鹹酥雞，甚至還有涼爽啤酒。

記者vs.民眾：「讚啊，真的嗎，去年那裡風太大，也沒有啤酒。」

再往後跑，還特地準備了鹿港有名的麵線糊，民眾吃得津津有味。

鹿港有名的麵線糊作為補給站動力。（圖／東森新聞）

民眾：「麵線糊很好啊，道地的。」

另外在終點處還備有金牌冰淇淋，日前彰化鹿港冰淇淋師趙韻嵐，在義大利參賽拿下冠軍，這一次受邀來路跑，提供冰淇淋，只有在終點處才拿得到。

剛奪得世界第一的冰淇淋師趙韻嵐，也受邀來提供補給。（圖／東森新聞）

跑友：「第一個覺得怎麼樣，我覺得還沒吃 一定很好吃，金牌餒，世界金牌，好讚喔，好好看餒，非常值得，非常讚。」

跑一趟鹿港馬拉松，彷彿參加美食宴，跑完14站，也把美食吃一輪，CP值超級高，跑完了也都吃飽了。

