鹿港馬拉松"麵線糊.蝦猴"飄香 冰淇淋冠軍獻"地球冰"
中部中心／黃毓倫、林進龍、李文華 彰化報導
鹿港馬拉松開跑，沿途小吃包含鹿港特色小吃，蝦猴酥還有麵線糊，除此之外還有牛排、烤香腸等等，另外，世界冰淇淋冠軍得主，是鹿港女兒，今年第三次參加活動，特別準備抹球口味的地球冰，吸引跑者駐足品嘗！
主持人倒數三二一，宣告鹿港馬拉松開跑，今年鹿港馬拉松補給站，總共有14站，每站都有不同美食等著跑者。
民眾：「為了蝦猴來，（真的嗎）對為了蝦猴來的，全台灣只有鹿港才有對。」
第一站就準備了鹿港經典小吃蝦猴酥，還有民眾專程為它而來。再往後跑，還有鹿港有名的麵線糊，民眾吃得津津有味。
民眾：「不錯啊麵線糊很好啊道地的。」
想吃肉補充蛋白質，還有牛排跟香腸。
鹿港馬拉松以補給站鹿港小吃聞名，吸引跑者來參加。（圖／民視新聞）
補給站工作人員：「這就是準備500份，跑全馬的才有，（全馬才有）對，來都是一條沒在切的。」
香腸沒切片，一份一條讓跑者吃個過癮。另外還有世界冰淇淋冠軍，也來為鹿港馬加持。
冰淇淋師趙韻嵐：「我是鹿港女兒趙韻嵐，今天應該是我第三次，來參加這個馬拉松，那我沒有跑啦，我是負責冰淇淋。」
來自鹿港的冰淇淋師，日前在義大利拿下世界冠軍，前年起就開始在鹿港馬拉松，限量提供國宴指定的愛地球冰淇淋。
有民眾專程為了鹿港小吃而來（圖／民視新聞）
民眾：「好讚，好好看。」
跑一趟鹿港馬，彷彿參加美食宴，跑完全程也把美食吃一輪！
原文出處：鹿港馬拉松"麵線糊.蝦猴"飄香 冰淇淋冠軍獻"地球冰"
