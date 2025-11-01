鹿港驚傳弒母慘案 50歲男子持鐮刀砍死高齡母親

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化鹿港鎮30日晚間10點多發生震驚社區的弒母案件。50多歲的謝姓男子疑因母親與友人在客廳聊天聲音過大而心生不滿，情緒失控持鐮刀連砍數十下，其中一刀擊中頸部，造成八旬老母當場氣絕，血流如注，現場血跡斑斑。

彰化鹿港分局轄區發生弒母事件，謝姓男子疑因母親與友人聊天聲音過大，情緒失控持鐮刀（示意圖）狂砍，老母當場倒臥血泊身亡。（民眾提供）

警方接獲報案後迅速抵達現場，發現謝男仍呆坐屋內，神情呆滯，隨即將其逮捕。經初步了解，謝男精神狀況不穩定，曾有家暴前科，其妻因長期受家暴已搬離住處。警方已依殺人罪嫌將謝男移送地檢署偵辦。

廣告 廣告

據鄰居及警方了解，事發當晚，謝男與母親友人發生口角，母親出面勸阻，沒想到謝男情緒瞬間失控，拿起鐮刀行凶。鄰居表示，平時謝男個性多變、偶有脾氣，但未料此次爭執會釀成如此慘劇。

此案震驚鹿港社區，警方呼籲民眾若發現家庭成員情緒不穩，應及早尋求協助，以避免悲劇重演。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆