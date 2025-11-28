鹿港驚險車禍！ 大貨車轉彎擦撞機車 騎士險捲車底

彰化縣 / 綜合報導

彰化鹿港鎮昨(27)日中午發生一起大貨車跟機車擦撞的事故。大貨車司機要右轉時，擦撞到右側原本想直行的機車，造成女騎士人車倒地，還差一點就被捲入貨車底下，場面相當驚險。而女騎士左腳踝雖然有撕裂傷，但幸好沒有生命危險。

大貨車停等紅燈後起步右轉，右側的機車騎士，想直行卻受壓迫跟著往右彎，下一秒騎士連人帶車被撞倒在地上，人車差一點就捲進了大貨車底下，好不容易才用雙手貼地，把自己撐起來。

目擊的民眾第一時間跑過來協助，想把她扶起來，大貨車駕駛也下車查看，關心情況，陸續還有其他人過來幫忙，幫女騎士抬到馬路邊等待救護車。記者VS.民眾說：「這是昨(27)日的血，她有流血，腳流血。」

鹿港消防分隊小隊長粘慶煌說：「女騎士左腳踝有撕裂傷然後意識清醒。」這起車禍發生在昨(27)日12點左右，大貨車行經，彰化縣鹿港鎮鹿東路與思源路口時，打算右轉，疑似有視線死角才會發生車禍。

鹿港警分局交通分隊小隊長郭元章說：「(大貨車)停等紅燈在綠燈起步時要右轉思源路，適由張姓女騎士騎乘重機車，沿鹿東路由東方往西方向行駛，兩車發生碰撞造成機車騎士人車倒地受傷送醫。」

雙方酒測值都為零，貨車跟機車也都有受損，詳細事故原因跟肇事責任，都有待警方釐清，華視新聞彰化綜合報導，

