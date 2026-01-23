鹿港「馬首歹徒」突襲農會，警方春節前實戰防搶演練吸睛登場。圖／彰化縣警局提供





農曆春節將至，金融機構現金往來頻繁，為強化防搶應變與維護治安，彰化縣警察局鹿港分局22日上午10時30分，在鹿港鎮農會舉辦一場別開生面的防搶實戰演練。

此次演練跳脫過往制式流程，結合馬年意象，模擬兩名歹徒全副武裝、頭戴驚悚面具，騎乘裝飾有馬頭造型的機車，突襲闖入農會大廳行搶。歹徒持械威嚇行員、企圖奪取現金，警方接獲通報後迅速出動，現場隨即展開攔截、圍捕與壓制行動，過程緊湊逼真，吸引不少民眾駐足圍觀。

鹿港分局指出，春節期間民眾提領大額現鈔情形增加，選在農會進行演練，並透過具視覺衝擊性的情境設計，目的在於提升行員危機應變能力、縮短警方反應時間，同時喚起民眾對防搶、防詐的重視。

鹿港分局長黃世德表示，演練雖加入創意元素提升關注度，但警方執行防搶任務一向嚴謹務實，絲毫不鬆懈。他也呼籲民眾春節期間提高警覺，警民攜手，共同守護鹿港地區的治安與平安。

