彰化鹿港一家在地經營超過20年的體育用品店，近日遭不明人士冒名詐騙。詐騙者在網路社群平台張貼假貼文，謊稱店家經營不善即將倒閉，並以「棒球手套一折出清」為誘因吸引消費者，貼文中不僅附上店家真實地址，還使用店內商品照片，內容幾可亂真，導致有民眾誤信匯款受騙。

鹿港20年體育用品店「遭冒名PO文」！騙棒球手套「一折出清」。(圖／TVBS)

遭冒名的體育用品店老闆出面澄清，強調店家並未倒閉，也從未推出一折促銷活動。他表示，假訊息曝光後，短短兩天內每天接到多達兩百通電話與私訊查證，嚴重影響正常營業。

詐騙貼文刻意利用店內「棒壘球手套牆」的照片吸引目光。(圖／TVBS)

老闆指出，詐騙貼文刻意利用店內「棒壘球手套牆」的照片吸引目光，並聲稱各種型號、顏色都能私訊選購，成功誘騙部分消費者上鉤。據了解，已有民眾匯出約五萬元後察覺異狀，隨即報警處理。

假訊息曝光後，短短兩天內每天接到多達兩百通電話與私訊查證，嚴重影響正常營業。(圖／TVBS)

更令人氣憤的是，當詐騙行為被揭發後，詐騙者不僅沒有收斂，反而態度囂張。老闆提到，詐騙者還嗆被騙的民眾頭腦有問題。詐騙者甚至在網路上公開承認自己的詐騙行為，聲稱這麼明顯的騙局還有人相信，並挑釁表示報警沒用，辯稱台灣三個月被詐騙36億元卻沒追回一分錢，還強調錢已花光，要受害者去報警抓他。

詐騙者還嗆被騙的民眾頭腦有問題。(圖／民眾提供)

店家老闆無奈表示，開店20年來首次遇到如此嚴重的冒名詐騙，今年9月也曾出現類似情況，但當時未公開店名與地址，影響較小；這次已是第二度遭冒名，且已有消費者受害，讓他深受困擾，不排除將前往派出所正式報案，捍衛自身權益，也提醒民眾提高警覺，避免受騙。

