鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰
統一發票7、8月期1000萬元特別獎與200萬元特獎中獎名單出爐，財政部指出，至今兩個獎項仍有多張尚未領取，其中包括彰化縣鹿港鎮開出的200萬元特獎發票。這張幸運發票僅花132元購買鮮食與生活用品，就中了大獎，消息一出立即成為當地熱門話題。
財政部提醒，9、10月期統一發票即將在25日開獎，而7、8月中獎發票的兌領期限至115年1月5日止，民眾若逾期未兌領將喪失領獎資格。據統計，目前特別獎尚有2張未領，特獎則有5張未領，其中鹿港的這張發票是在鹿和路7-ELEVEN門市開出，引起當地民眾熱議。
在上個月，因為這張發票，鹿港掀起一波討論，不少居民開始翻找家中發票對獎，期待自己是否也有中大獎，當時的熱潮讓親友見面第一句話幾乎都是：「是不是你中獎？」還有人笑稱：「花132元就中200萬，比刮刮樂還刺激」。
有人猜測，這位幸運兒可能是店裡的老顧客，也可能只是路過隨手購物的遊客，意外抱走大獎。但至今仍未找到得主，讓民眾好奇不已，也開始擔心：「發票不會被丟了吧？」。
此外，根據財政部統計，截至目前7、8月期特別獎（1000萬元）尚有2張未領，其中一張是在App Store訂閱費300元開出，另一張則是在台南市龍崎區7-ELEVEN購買食品102元的發票。
至於尚未領取的5張200萬元特獎，分別為：App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路7-ELEVEN購買食品132元、向元一瓦斯購買瓦斯桶290元，以及台南市歸仁區保大路茶の魔手購買飲料30元的發票。
9、10月期統一發票即將在3天後開獎，提醒民眾把握兌獎期限，及時檢查手中發票，以免錯過成為百萬富翁的機會。
