鹿港7人分食一盤蚵仔煎 老闆祭規定：12月起每人點一份餐

彰化縣鹿港廟口商圈創會長陳慧玲經營的民俗小吃店，曾遇到7人共享一份蚵仔煎的情況，讓她不堪虧損，決定從12月起實施每人至少點一份餐點的規定。

蚵仔煎。（示意圖／中天新聞）

根據《自由時報》報導，陳慧玲是「鹿港小吃宴推手」，她表示，在鹿港中山路經營的小吃店，多次遇到客人少點多吃的情況，包括7人共點一份蚵仔煎或是4人分食兩份蚵爹，甚至有客人吹冷氣而長時間佔用座位。最近更有兩位客人點一盤蚵仔煎卻使用三雙筷子的情形。

「蚵仔煎一份才70元，難道不能再點個湯品或滷肉飯嗎？」陳慧玲無奈地說。她解釋，鹿港美食眾多，遊客想品嚐多家店家的美食可以理解，但餐廳經營者需考量房租、水電與人事成本，尤其到了假日黃金時段，若多人只點少量餐點卻長時間佔用座位，嚴重影響翻桌率，讓店家收益大受影響。

為此，陳慧玲決定在店內張貼公告，明確規定入座客人每人至少需點一份餐食或炸物、湯品。她強調，由於店內座位有限，且考量經營成本，小店無法接受兩人或多人共食一份餐點的情況。

多人共食少數餐點經常引起討論，倘若店家把點餐規則標示清楚讓消費者知曉，能避免諸多爭議發生。近日義大利一家披薩店就因為16名台灣遊客僅點5份披薩與3杯啤酒，遭老闆公審而引爆話題。在觀光景點的餐飲店家，如何平衡顧客體驗與經營成本，成為業者必須面對的課題。

