彰化鹿港「鹿溪宴」開放報名，民眾提前一天排隊搶購！這場售價4500元、19道菜色加伴手禮的美食盛宴，將在11月29日及30日舉辦，共提供200桌名額。有民眾特地從新竹、桃園等地前來，披著大衣、穿著羊駝衣物抵禦寒夜，只為搶到參與機會。「鹿溪宴」集結鹿港著名小吃，如豆包菜捲、福州丸、赤肉羹湯等，「有吃又有抓」備受矚目，開放報名立即被秒殺一空，展現民眾對美食的狂熱！

「鹿溪宴」開搶民眾漏夜排隊！4500元嘗19道鹿港名小吃，一開放秒殺完售。(圖／TVBS)

彰化鹿港的「鹿溪宴」在今天（11/18）開放報名，吸引大量民眾前來搶購名額，有人甚至提前一天就來排隊等候。這場集結鹿港知名小吃的盛宴，每桌售價4500元，將分兩天舉行，總共提供200桌的名額。「鹿溪宴」以豐富的19道菜色加上精美伴手禮聞名，因其高人氣而備受矚目，一開放報名便立即被搶購一空，展現出民眾對這場美食盛宴的熱切期待。

廣告 廣告

「鹿溪宴」在今天（11/18）開放報名，一開放報名便立即被搶購一空。(圖／TVBS)

許多民眾為了搶購「鹿溪宴」的名額，不惜漏夜排隊等候。來自新竹的民眾幸運地拿到了第一號籌，他表示是代表朋友前來報名，因為天后宮香客大樓訂不到房間，只能睡在車上。而排在第二位的是來自桃園的夫妻，他們輪流排隊，並且提前一週就已經訂好民宿，專程前來參與這次活動。儘管夜晚寒冷，民眾仍披著大批風堅持排隊，有人甚至特地穿上羊駝衣物來抵禦寒意。

民眾表示，之前「鹿溪宴」一桌3000元，現在雖漲至4500元，但仍吸引他再次前來。(圖／TVBS)

「鹿溪宴」的菜色十分豐富，包含了鹿港著名的豆包菜捲、福州丸、赤肉羹湯等特色小吃。這種將街頭小吃集合上桌的形式，讓民眾覺得物超所值且別具新意。有參與過的民眾表示，十多年前「鹿溪宴」一桌3000元，現在雖漲至4500元，但仍吸引他再次前來。

「鹿溪宴」非常搶手，內容包括5道前菜、10道主菜、4道甜品。(圖／TVBS)

鹿港鎮長許志宏強調，「鹿溪宴」非常搶手，內容包括5道前菜、10道主菜、4道甜品，還有伴手禮。這場美食盛宴將在11月29日及30日舉行，每天各提供100桌，總計200桌。由於「鹿溪宴」提供豐富的19道菜色加上伴手禮，被民眾形容為「有吃又有抓」，因此報名一開始就立即被秒殺一空。

更多 TVBS 報導

豬瘟禁令解除！鹿港古早辦桌菜「香酥卜肉」驚險入菜單 凍漲維持原價

夜市驚魂！「隨意丟棄竹籠」成致命陷阱 民眾走路突劇痛 腳背血流如注

菲律賓65萬人上街怒吼！ 抗議防洪工程貪腐弊案

出沒高雄！ 賣國旗詐騙再現 俄男持觀光簽證賺錢遭遣返

