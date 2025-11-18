「鹿溪宴」開放報名 網路預訂秒殺 民眾前一晚來卡位

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣鹿港鎮一年一度的美食饗宴「鹿溪宴」，民眾花4500元就可以吃到19道在地美食，吸引民眾搶訂，鎮公所今(18)日上午8點準時開放報名，網路訂購開放的40桌次，3秒鐘就訂空，還有不少民眾前一晚就到鹿港鎮公所外面卡位排隊，搶到頭香的黃先生，更是從新竹下來，睡在車上，就是為了能訂到美食。

炸得金黃酥脆的香酥卜肉，搭配在地特色美食炸蝦猴，還有熱呼呼的福州丸赤肉羹湯，一共19道菜色擺上桌，這是今年彰化鹿港「鹿溪宴」，菜色超澎拜，吸引民眾搶訂吃美食。

鹿溪宴18日早上8點開放預訂，現場排隊、網路訂購和傳真同步開放報名，網路預訂限量40桌，3秒就搶空，還有很多民眾前一晚就到鹿港鎮公所卡位，來自新竹的黃先生，為了搶到桌位，前一晚8點就來排，還拿到頭香。

搶頭香民眾說：「天后宮香客大樓訂不到房間，所以你只能睡車上。」還有民眾因為網路報名都報不到，乾脆提早訂好民宿，特別訂了民宿來排隊。民眾說：「上個禮拜就已經訂好民宿，再過來排隊。」

今年鹿溪宴，除了新菜色香酥卜肉，還有蒲燒鰻、炸蝦猴、牛舌餅和糕點等小吃，一桌只要4500元，民眾忍著寒風.全身包緊緊也要排，還拿出小凳子守著8點開賣。

鹿港鎮長許志宏說：「總共有5道前菜，10道的主菜，4道的甜品，還有我們的伴手禮。」公所說，現場40桌次上午7點就被排完，網路報名40桌也是開放3秒就搶空，民眾排隊受凍也要享受一年一度的好滋味。

