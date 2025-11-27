「鹿爺爺農場」12/1將休園 遊客不捨：水豚君失業了

宜蘭三星知名人氣親子景點鹿爺爺農場，近日卻突然宣布12月1日正式休園。（圖／東森新聞）





宜蘭三星知名人氣親子景點鹿爺爺農場，網路評價高達4.9顆星，因為飼養多隻超萌水豚君吸引遊客，近日卻突然宣布12月1日正式休園，最後營業日則為11月30日。消息一出讓遊客湧入，就是要趁最後機會再來逛逛。

水豚君泡在水中享受，呆萌模樣超級卡哇伊，再加上親人不怕生，吸引不少遊客前來拜訪。

這裡就位在宜蘭三星鄉的鹿爺爺農場，網路評價高達4.9顆星，園區內有不少可愛動物，像是梅花鹿、狐獴等等，一次讓遊客看得過癮。不過日前卻無預警宣布，將在12月1日熄燈休園，11月30日是最後營業日，讓工作人員和遊客都相當不捨。

遊客：「因為想說遇到他們快結束營業，所以再來看看。」

工作人員vs.記者：「（每天跟這些動物相處應該也有感情了吧），很有感情。」

不過也讓遊客好奇，農場休園等於這些小動物全都失業了，那他們能去哪，對此老闆也沒有正面回應。遊客猜測關閉原因可能是國旅不景氣，尤其在宜蘭動物農場超過30間，飼養各種生物演出花費高，樹懶一隻就要100萬，水豚君一隻也要30萬。

其他業者Eva：「基本上我覺得要經營一個動物的農場，其實他相對花費跟管理成本是非常高的，不只是你要了解動物，你還要知道怎麼飼養牠，才會更健康更快樂。」

尤其每種動物生長環境、氣溫、濕度大不同，需要耗費大量心力來經營，因此就有農場稱不住，陸續倒閉。

解說人員：「那我們食蟻獸吃東西的方式，很特別喔，牠們的嘴巴裡面構造，幾乎沒有牙齒的構造。」

近年來動物農在宜蘭掀起熱潮，業者沒變出新花樣，吸引人潮，想要持續經營真的有困難。

