鹿特丹愛樂6/12-14獨家登台衛武營

衛武營國家藝術文化中心座落於南臺灣港都，自二○一九年首度與鹿特丹愛樂管絃樂團（Rotterdam Philharmonic Orchestra）攜手締造難忘樂章以來，雙方即因共享海港城市的開放基因而建立深厚情誼；六月十二至十四日衛武營將第三度迎接這支世界頂尖樂團，獨家呈獻【映象荷蘭】拉哈夫‧沙尼＆鹿特丹愛樂管絃樂團音樂會。這次演出由樂團史上最年輕的首席指揮拉哈夫‧沙尼（Lahav SHANI）親自領軍，除將於六月十三日展現其標誌性的「自彈自指」全能魅力外，更特別攜手臺灣小提琴家黃俊文與臺灣抒情女高音蕭涵組成黃金陣容，透過連續三天不同卡司與曲目安排的頂級饗宴，在高雄譜寫東西方兩座海港城市的藝術對話與共鳴，展現連結國際與在地的強大能量。(見圖)

廣告 廣告

主辦單位今(十四)日說明，鹿特丹愛樂管絃樂團成立於一九一八年，以戲劇張力與細膩層次兼具的音樂風格聞名全球，這次三度登上衛武營音樂廳，帶來三場曲目橫跨古典、浪漫至廿世紀的演出。首夜由荀白克晚期浪漫風格的代表作《昇華之夜》揭開序幕，以情緒張力十足的絃樂編制，描繪愛的包容與光輝；下半場則呈現馬勒的《G大調第四號交響曲》，第四樂章《天國的生活》將邀請到臺灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱，詠唱出孩童眼中的天堂綺想。

週六的演出，沙尼將展現其作為鋼琴家與指揮家的雙重魅力，他將親自挑戰「自彈自指」蕭斯塔科維契的《F大調第二號鋼琴協奏曲》，觀眾將親眼見證沙尼在鋼琴家與指揮家間自由切換的完美融合；同場演出也將帶來荷蘭作曲家瓦格納（Johan WAGENAAR）的《大鼻子情聖》序曲，以此呼應「映象荷蘭」主題，呈現來自樂團故鄉荷蘭的獨特風格；下半場則以布拉姆斯（Johannes BRAHMS）溫暖明朗的《D大調第二號交響曲》作結，為觀眾帶來如田園般的寧靜與生機。

週日午後的最終場，將由貝多芬（Ludwig van BEETHOVEN）的兩部作品畫下句點。享譽國際的臺灣小提琴家黃俊文將再度與鹿特丹愛樂合作，演繹素有「小提琴協奏曲之王」稱號的《D大調小提琴協奏曲》，展現其細膩大器的魅力；而音樂會壓軸則由貝多芬降E大調第三號交響曲《英雄》收尾，這部被視為古典樂派邁向浪漫樂派關鍵之作，蘊含著對人性與理想的深刻思考，相信這部充滿哲思與力量的傑作，將為觀眾帶來深刻的藝術體驗與精神共鳴。

自二○一八年起，拉哈夫‧沙尼引領鹿特丹愛樂塑造了鮮明且獨特的音響風格，而此次六月訪臺，亦是他任期的尾聲與珍貴的告別演出。衛武營與獨家贊助柯珀汝女士誠摯邀請大眾一起見證拉哈夫‧沙尼、黃俊文、蕭涵與鹿特丹愛樂共同譜寫的這段輝煌樂章，親臨東西方港都的藝術匯流。

更多節目資訊及購票請洽衛武營官網或OPENTIX購票系統。