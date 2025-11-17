鹿特丹港攜手納米比亞魯德里茨港 打造綠色礦物碼頭
根據英國航運相關網站表示，歐盟與鹿特丹港（Rotterdam）宣布，將在納米比亞南部魯德里茨（Luderitz）港，推動「綠色礦物碼頭」建設計畫。此舉是落實歐盟與納米比亞在「綠氫及關鍵礦物」領域合作備忘錄（MoU）。
消息指出，這項合作將由鹿特丹港負責設計魯德里茨安格拉角（Angra Point）氫能樞紐的多用途碼頭，未來將作為處理加工礦石出口，及各類貨物進出口的平台。
該計畫與歐盟的全球門戶倡議高度契合，主要為加速全球在可持續基礎建設與能源轉型的投資。
納米比亞港務局（Namport）已於今年開始出口「綠鐵」（greeniron），也積極推動錳（manganese）、鋰（lithium）與石墨（graphite）等關鍵礦物在地加工。
歐盟透過Global Gatewa提供資金支持，將用於該多用途碼頭概念與技術設計。在環評、設計布局與技術規格方面，將進行全面規劃，確保未來設施兼具效率與永續。
這次合作被視為納米比亞與歐洲間建立「綠氫與關鍵礦物」整合價值鏈的重要里程碑。一方面，可協助歐洲能源轉型；而另一方面也促進納米比亞出口成長、產業化與增加就業機會。
按照協議，納米比亞港務局正在從傳統港口營運機構，轉型成為清潔能源貿易，藉由學習鹿特丹港的技術能力、產業通路與投資網絡，納米比亞將致力成為撒哈拉以南非洲區域的綠氫出口港口。
Namport強調，他們致力長期永續發展，將戰略夥伴關係作為推動基礎設施建設、創新與經濟成長的重要方式。
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠EBC東森新聞 ・ 6 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 7 小時前
台灣綠電市場10度有3度來自它！綠能集體下殺，它卻獨霸
CNEWS匯流新聞網財經中心／台北報導 今年綠能族群的走勢可說是整體低迷，許多個股不只是回檔，而是一路下殺再下殺。市場情緒對綠能股明顯轉弱，在這樣的背景下，「為什麼雲豹能源（6869）反而討論度升高？」這個問題更值得深入去了解。如果股民把再生能源族群當成一般題材股，自然會看不懂為什麼資金開始重新聚焦雲豹能源。真正的關鍵不是財報亮不亮眼，而是它旗下的天能綠電（...匯流新聞網 ・ 1 天前
日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、AI預測圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
今年日本熊出沒事件持續，驚爆嚴重的「令和熊危機」（日語所稱的「熊襲(kumaso)」），從北海道一路到東京首都圈、京都嵐山等地，都被目擊熊隻出沒的蹤跡，也造成有人受傷甚至喪生，當地居民人心惶惶，日本中央政府也罕見的出動自衛隊協助獵熊。小編也整理一篇注意事項，萬一遇到熊或者自駕遊碰到怎麼辦，如果需要急難救助時應該怎麼做？前往日本旅遊前，做好萬全準備，以安全為優先！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 6 天前
高雄月世界驚現「2層樓高垃圾山」環保局破袋：台南來的
高雄燕巢區月世界驚傳山坡地遭人棄置大量垃圾，17日上午高雄市環保局接獲通報後，立刻派員前往稽查，現場可見垃圾已經堆成2層樓高，並瀰漫惡臭味，環保局人員破袋檢查，發現是台南等地區的垃圾，目前已調閱監視器，追朔是否有不法廠商涉案。中時新聞網 ・ 8 小時前
地球正向我們發出警告！十張圖看懂氣候危機
隨著第30屆聯合國氣候變化大會召開，氣候危機成為全球關注的焦點。看看氣溫上升給我們的地球帶來了哪些改變。德國之聲 ・ 1 天前
英國鄉村驚現150公尺長「垃圾山」空拍曝巨量廢棄物 高度達10公尺
在英國東南部牛津郡（Oxfordshire）一處寧靜的鄉間村落，竟出現一座驚人的垃圾山，這條位於道路與農地之間的非法巨型垃圾堆置區，長達150公尺，堆積的垃圾最高處達10公尺。當地議會表示，若要清理，所需經費恐怕連年度預算都不夠，已向中央政府請求協助。 民間組織表示，有團體非法在此處傾倒垃圾，短短一個月就累積成如今的規模，而地方卻束手無策。當地民眾表示，其實今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入鄰近河川，恐引發嚴重環境災難。 目前法院已下令，禁止民眾進入六個月，環境署也介入調查，找出幕後黑手。英國近日一份報告指出，有組織的犯罪集團，每年在鄉間地區，非法傾倒數百萬公噸的垃圾。Yahoo奇摩（國際通） ・ 2 小時前
月世界山坡遭棄置大量垃圾 高市環保局全面追查不法來源
[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局接獲檢舉，指燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質，今(17)日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定移送法辦。 環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。 環保局強調，全案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。查看原文更多Newtalk新聞報導「城市嶼浪」萬人擠爆高流！ 青創攤車輔導成果登場法國在台協會年度盛事！ 「思辨之夜」首度移師高雄受好評新頭殼 ・ 7 小時前
賴政府能源路1／能源轉型再受重創 環評法過關光電業「直送安寧病房」
立法院14日三讀通過藍白陣營力推的《環評法》等修法，加嚴光電板環評及設置標準，熟悉能源議題的黨內人士直言，台灣光電產業的發展原本還在搶救，如今恐怕已經可以直送安寧病房。事實上，近年民進黨苦於外界對光電板的汙名化，甚至有系統性的進行輿論攻擊，成為光電案場推動的巨大阻礙，也使政府的再生能源目標岌岌可危。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國家公園光電板設限 藍委示警新國土災難：綠甘願當幫兇
立法院14日三讀通過《環評法》、《地質法》與《發展觀光條例》修正案，未來位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，及40公頃以上的光電，都需經環評把關。藍委陳菁徽怒轟民進黨甘願當破壞環境的幫兇，更示警20年後將有光電板報廢潮。中時新聞網 ・ 23 小時前
高雄月世界旁驚見"垃圾山"飄惡臭 環保局全力追查
南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄知名景點月世界，附近的山坡地，被民眾發現，有不肖業者偷倒家庭垃圾，數十噸的垃圾，臭氣薰天，環保局接獲通報，17日上午也到現場，派出大量抓斗車，破袋逐一檢查，初步調查，成堆的家庭垃圾，來自台南等地區，已調閱附近住戶監視器，要全力追查不法來源。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山。（圖／民視新聞）從護欄往下望，滿山滿谷的垃圾，有塑膠袋、瓶瓶罐罐，還伴隨著臭味，但這裡可不是垃圾掩埋場，而是高雄知名景點月世界周邊的山坡地。燕巢區金山里里長林順輔表示，這邊原本是空氣蠻好的，怎麼有聞到一股臭味，又有很多里民就打電話進來跟我說，知不知道哪裡有被倒垃圾。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源。（圖／民視新聞）里長說，里民11月初反應，半夜有大車經過被吵醒，以為是附近工程在施工，隔天到現場看，卻沒發現任何施工痕跡，覺得可疑，於是通報里長，隨後沿路巡查，才發現，高達數十噸的垃圾，被惡意傾倒，已堆疊成一座小山。當地里民表示，嚇到啊，我想說怎麼會來這裡倒垃圾，這不就是半夜來的。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山，擔心造成生態汙染，環保局獲報，也派清潔車到場清理。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源，初步調查，是成堆的家用廢棄物，而且透過這些垃圾的分析，發現絕大部分是來自外縣市。當地里民表示，根本這個垃圾從哪裡來的，不曉得啦，應該要叫里長爭取這邊要裝監視器。高雄市環保局副局長高宗永表示，我們大概有初步查獲，是台南等地區，因為廢棄物它的來源跨越好幾個地方。是不是外地不肖業者趁著深夜，將大量廢棄物載到高雄傾倒，環保局已向附近民宅調閱監視器，要全力追查到底是誰偷倒垃圾，後續也將依違反廢清法，裁處6千元到3百萬元不等罰鍰。原文出處：高雄月世界旁驚見「垃圾山」飄惡臭 環保局破袋調查「大多來自台南家庭垃圾」 更多民視新聞報導美濃大峽谷案廢土來源曝光！不法集團勾結土資場 15人重金交保基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主「多納黑米季」盛大登場祭典 青年會領聖火開道族人齊聚慶豐收民視影音 ・ 7 小時前
人熊衝突的「完美風暴」：氣候、人口與治理失靈下的日本熊害危機／魯云湘
魯云湘（戰略智庫研究員） 近年日本熊害（クマ害）事件急速攀升，截至2025 年 11 月，已造成至少 13 人台灣好報 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 5 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 3 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 7 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 9 小時前