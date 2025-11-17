鹿特丹港攜手納米比亞魯德里茨港 打造綠色礦物碼頭

根據英國航運相關網站表示，歐盟與鹿特丹港（Rotterdam）宣布，將在納米比亞南部魯德里茨（Luderitz）港，推動「綠色礦物碼頭」建設計畫。此舉是落實歐盟與納米比亞在「綠氫及關鍵礦物」領域合作備忘錄（MoU）。

消息指出，這項合作將由鹿特丹港負責設計魯德里茨安格拉角（Angra Point）氫能樞紐的多用途碼頭，未來將作為處理加工礦石出口，及各類貨物進出口的平台。

該計畫與歐盟的全球門戶倡議高度契合，主要為加速全球在可持續基礎建設與能源轉型的投資。

納米比亞港務局（Namport）已於今年開始出口「綠鐵」（greeniron），也積極推動錳（manganese）、鋰（lithium）與石墨（graphite）等關鍵礦物在地加工。

歐盟透過Global Gatewa提供資金支持，將用於該多用途碼頭概念與技術設計。在環評、設計布局與技術規格方面，將進行全面規劃，確保未來設施兼具效率與永續。

這次合作被視為納米比亞與歐洲間建立「綠氫與關鍵礦物」整合價值鏈的重要里程碑。一方面，可協助歐洲能源轉型；而另一方面也促進納米比亞出口成長、產業化與增加就業機會。

按照協議，納米比亞港務局正在從傳統港口營運機構，轉型成為清潔能源貿易，藉由學習鹿特丹港的技術能力、產業通路與投資網絡，納米比亞將致力成為撒哈拉以南非洲區域的綠氫出口港口。

Namport強調，他們致力長期永續發展，將戰略夥伴關係作為推動基礎設施建設、創新與經濟成長的重要方式。