鹿耳門天后宮元旦發送許願牌

鹿耳門天后宮將於元旦推出限量五百份「魚躍鹿耳、福壽安康」許願牌免費送。

（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

迎接二０二六年新的一年，鹿耳門天后宮將於元旦推出限量五百份「魚躍鹿耳、福壽安康」許願牌免費送，歡迎有興趣的民眾早起親臨鹿耳門天后宮，許下新年新希望。

鹿耳門天后宮表示，「魚躍鹿耳、福壽安康」許願牌正面烙印媽祖神像，背面由善信自行書寫祈福語，許願牌掛滿龍柱或藝術牆欄杆，就宛如媽祖的名片簿，可以隨時來翻閱，也是另類媽祖降福的備忘錄。

鹿耳門天后宮歷年推出的木製許願牌，書寫了信眾的心願與虔心祝禱，內容淋漓滿目、包羅萬象，這種上達天聽、傳遞人間訊息，屬於人和神之間最直接的溝通橋梁，彷若是鹿耳門媽的聯絡記事方式，饒富人情趣味。

鹿耳門天后宮指出，「魚躍鹿耳、福壽安康」許願牌將於二０二六年元旦正式推出，為了回饋多年來廣大善信的愛護以及支持，免費提供五百份燙金紀念版許願牌，當天上午九點起開放索取，發完為止。